Acı kazanın ardından Turgut Reis firmasından flaş karar!

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde yaşanan elim trafik kazası sonrasında, otobüs işletmelerini kapatma kararı alan Turgut Reis Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, yaptığı yazılı açıklamada, "Elim kazada vefat eden ve yaralanan muhterem hemşerilerimizin acısını şahsım ve ailem olarak büyük bir acı ve üzüntü ile yaşadık" dedi.

Otobüs işletmesini yönetim kurulu kararı ile kapatma kararı alan Turgut Reis, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:;

27 yıldır Kars halkına hizmet veren Turgut Reis Otobüs İşletmesi, bu elim kazadan dolayı faaliyetlerini yönetim kurulu kararıyla 20 Ağustos 2023 tarihi itibari ile kapatma kararı aldık. Acımız ve üzüntümüz çok büyük. Bu kararı almamızdaki tek neden üzüntümüzün büyüklüğüdür. Kamu oyuna saygı ile duyuruyor, vefat eden hemşerilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Türkiye'yi üzüntüye boğan kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı.

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