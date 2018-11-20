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Acı haberi maçta alan hakem, gözyaşlarını tutamadı

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Almanya-Hollanda mücadelesini yöneten hakem, devre arasında annesinin ölüm haberini aldı. Maçın ikinci yarısına devam eden Rumen hakem Ovidiu Haegan, son düdükle birlikte gözyaşlarını tutamadı.

20 Kasım 2018 Salı 15:54
Acı haberi maçta alan hakem, gözyaşlarını tutamadı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesinde Almanya ile karşılaşan Hollanda, uzun süre 2-0 geride götürdüğü maçın 85. ve 90. dakikalarında bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Maçın uzatma anlarında attığı golle Hollanda'ya hayat veren takım kaptanı Virgil van Dijk'in maç sonunda Rumen hakem Ovidiu Haegan'ı teselli ettiği görüntüler ise alkış topladı.

Devre arasında annesinin ölüm haberini aldı

Devre arasında annesinin ölüm haberini alan hakem, buna rağmen ikinci yarıya çıkmıştı. Hategan, bitiş düdüğü ile birlikte duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Hollanda'nın başarılı savunmacısı van Dijk ise hakeme sarılarak acısını paylaştı.

Maçtan sonra açıklama yapan Liverpool'un futbolcusu, "Maçtan sonra duygularını kontrol edemedi ve gözyaşlarını tutamadı. Çünkü annesi hayatını kaybetmişti. Ona güçlü olmasını diledim ve iyi bir maç yönettiğini söyledim. Küçük bir şey ama belki yardımı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:54
  1. Almanya
  2. Hollanda
  3. Ovidiu Haegan
  4. Virgil van Dijk
  5. Liverpool

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