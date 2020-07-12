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Acı haber geldi! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplanı Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 22:37:00 -
Acı haber geldi! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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