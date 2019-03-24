Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı Şırnak'ta askerleri taşıyan midibüs devrildi. Yürek yakan kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askerleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. Ayrıntılar Geliyor...

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