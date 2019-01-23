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Acı gerçek 5 gün sonra fark edildi!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, apartman sakinlerinin kokudan şüphelenmesi üzerine binaya gelen polis ekipleri, zemin katta oturan Ertuğrul Tekin’in cansız bedenini buldu. Yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin edilen Tekin'in şüpheli ölümü için soruşturma başlatıldı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 06:13
Acı gerçek 5 gün sonra fark edildi!

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1849/8 Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi.

Apartman sakinleri, yaklaşık 5 gündür binada yayılan kötü kokudan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri gelen polis ekiplerine zemin katta oturan Ertuğrul Tekin’den de bir süredir haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, Tekin’in kapısını çaldı. Açan olmayınca, polis kapıyı çilingir yardımı ile açtı. Daireye giren polis ekipleri, yatak odasında Tekin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Tekin’in şüpheli ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Ertuğrul Tekin’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tekin’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 06:13
  1. İzmir
  2. izmir
  3. karşıyaka
  4. ölüm

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    apartman isimli yorumcu. seninki züğürt tesellisi.
  • ApartmanApartman4 sa önce
    Komşuluğun bittiği köpek kulubesine dönüşmüş apartman katlarında insanlık can cekişiyor.

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