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Acı bilanço açıklandı: 470 bin sivil öldürüldü

Irak'ın 2003 yılında işgal edilmesinden bu yana 470 bin insanın hayatını kaybettiği açıklandı.

07 Nisan 2019 Pazar 19:55
Acı bilanço açıklandı: 470 bin sivil öldürüldü

Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 2003'te işgal edilmesinden sonra ülkede çıkan mezhep çatışması ve kaosta şu ana kadar yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kerkük kentinde Irak Gazeteciler Sendikası tarafından "Toplumsal barışın sağlanması yönünde basının rolü" temasıyla düzenlenen panelde, ülkede 15 yılda yaşanan mezhep çatışması ve medya rolü ele alındı.

Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi Başkanı Muhammed Dağıstanlı, ''Irak'ta mezhep savaşı nedeniyle son 15 yılda yaklaşık yarım milyon insan öldü'' dedi.

470 bin insan öldü

Ülkede patlak veren iç çatışmanın ABD'nin Irak'ı işgal etmesiyle başladığını hatırlatan Dağıstanlı, resmi rakamlara göre şu ana kadar 470 bin insanın hayatını kaybettiğinin kayıtlara geçildiğini söyledi.

Kerkük Üniversitesi Birlikte Yaşam Kültürü Komisyonu Başkanı Selva Cercis de ülkede yaşanan iç çatışmadan kaynaklı toplumsal kopukluğun giderilmesinde medyanın üzerine düşen görevin önemine değinerek, "Irak'ta birlikte yaşam kültürünün güçlenmesi için basının rolüne ihtiyaç var'' ifadesini kullandı.

Basın ve medya kuruluşlarının yayınlarında kullandıkları terimlerin bile toplumu etkilediğini dile getiren Cercis, toplumsal barış için Irak medyasının politikadan arındırılması ve bağımsız olması gerektiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 19:55
  1. Irak
  2. ABD

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