Acer'dan monitörlere hız ayarı

Acer bugün, en iyi teknolojiye ihtiyaç duyan seçkin profesyonellerden yalnızca eğlence için oynayanlara kadar çeşitli oyuncuların farklı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği üç Predator ve Nitro oyun monitörünü tanıttı. Ayrıca Acer, dünyanın ilk TÜV Rheinland Eyesafe® sertifikasına sahip olan ve endüstri standardı LCD'lerden daha az yüksek enerjili mavi ışık yayması için özel olarak tasarlanmış oyun monitörlerini sunan ilk üretici oldu.

"En yeni oyun monitörlerimiz sahip oldukları endüstride ilk teknolojiler sayesinde oyunculara akıcı performans ve rahat ergonomi sağlıyor" diyen Acer Inc. Dijital Ekran İş Birimi Başkanı Victor Chien, sözlerine şöyle devam etti: "En güç düşkünü oyuncular için tasarlanan Predator serisi oyun monitörlerimiz, profesyonel oyuncuların olduğu kadar yalnızca eğlenmek isteyen kullanıcıların da ilk tercihi olmasıyla, kalite ve güvenilirliklerini kanıtlamış oldu. Yeni Predator ve Acer Nitro monitörler çeşitli tasarım ve boyut seçenekleriyle, bir oyun monitörü almak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılıyor."

Predator XB273U NX – Profesyonel oyun deneyimi için efsanevi hız

Predator NX273U NX oyun monitörü, son teknoloji oyun deneyimini isteyenler için geliştirildi. En yeni oyun ve görüntü teknolojileriyle donatılan 27 inçlik monitör; WQHD (2560x1440) panel, (overclock ile) 275 Hz yenilenme hızı ve ekranda hızla yarışan nesneler olsa bile yırtılmayan akıcı görüntüler oluşturan 0,5 ms'ye kadar tepki süresi (griden griye) sunuyor. HDR özellikli monitör, canlı renkler ve daha derin siyahlar ortaya koyabilmek için DCI-P3 renk gamının yüzde 95'ini kapsıyor. Monitörün paneli ise Acer'ın Agile-Splendor IPS2 teknolojisi ile geniş izleme açılarında dahi kristal netliğinde görüntüler meydana getiriyor.

NVIDIA G-SYNC® genişletilmiş kontrast oranı ve renk paletine ek olarak ekranda yırtılma yaratmaksızın oyun deneyimi sağlarken yeni duyurulan NVIDIA® Reflex Latency Analyzer ise fare aracılığıyla gelen tıklamaları algılayan ve ortaya çıkan piksellerin ekrana yansıması için (ateş edilen silahın namlusundan çıkan ışık örneğindeki gibi) ne kadar zaman geçtiğini ölçen devrim niteliğinde bir sistem gecikmesi ölçüm aracı sunuyor.

Predator XB323QK NV – 31,5 inçte 4K çözünürlük

Yeni Predator XB323QK NV, 31,5 inç ekran boyutunda 144 Hz değerinde yenilenme hızı sunan NVIDIA G-SYNC® destekli UHD (3840x2160) çözünürlüklü bir oyun monitörü. NVIDIA G-SYNC® teknolojisi müthiş akıcı görüntüler sunarken, monitörün DCI-P3 gamının yüzde 90'ını kapsayan geniş renk skalası sayesinde oyunlar canlı ve keskin görünüyor. Monitör ayrıca Acer Agile Splendor IPS teknolojisine ve VESA DisplayHDR 400™ sertifikasına sahip.

Acer VisionCare 4.0 – Daha rahat oyun deneyimi

Yeni Predator XB3 serisi monitörler, uzun oyun maratonlarında ve turnuvalarda oyuncuların gözlerini korumak için kapsamlı teknolojiler içeren AcerVision Care 4.0'den faydalanabiliyor. Acer VisionCare 4.0, monitörün ekran parlaklığını ortam ışığına göre ayarlayan LightSense ve monitörün parlaklığını ve renk sıcaklığını ortam ölçümlemelerine göre otomatik ayarlayan AdaptiveLight, ColorSense, ProxiSense gibi birçok teknolojiyi içeriyor.

TÜV Eyesafe sertifikalı ilk monitörler arasına giren iki yeni Predator XB3 modelinde bulunan yenilikçi Acer ErgoStand ayaklığın sunduğu özgürlük sayesinde, kullanıcılar, monitörlerinin ideal görüş açısını bulabilmeleri için döndürme, eğme, yatırma ve yükseklik ayarlarını istedikleri gibi yapabilmelerini mümkün kılıyor.

Acer Nitro XV282K KV – En yeni oyun konsollarını destekleyen 4K UHD monitör

Nitro XV282K KV, 4K UHD (3840 x 2160) IPS paneliyle kullanıcıları inanılmaz ayrıntılarla muhteşem dünyalara çekiyor. 100.000.000:1 kontrast oranıyla keskin, DCI-P3 geniş renk gamının yüzde 90'ını kapsayarak zengin görüntüler sunuyor. Ayrıca AMD® FreeSync™ Premium teknolojisine sahip 144 Hz yenileme hızlı paneli, hızlı kare işleme için 1 ms yanıt süresine sahip. Ek olarak, Acer Nitro XV282K KV, HDMI 2.1 ve VRR (Variable Refresh Rate – Değişken Yenileme Oranı) ile 120 Hz'de 4K UHD en yeni oyun konsolları için sorunsuz destek sağlayan bir kablo ile geliyor. Monitör aynı zamanda TÜV Eyesafe sertifikasına da sahip ve Acer'ın yeni Agile-Splendor IPS teknolojisini kullanarak geniş izleme açılarında bile net görüntüler sunuyor.

Acer Nitro XV282K KV, kutusundan çıkan HDMI 2.1 kablosuyla en yeni oyun konsollarını 4K UHD 120 Hz'de ve değişken yenileme hızı (VRR) teknolojisiyle destekliyor. TÜV Eyesafe sertifikasına sahip monitör, Acer Agile-Splendor IPS teknolojisiyle geniş görüş açılarında bile net görüntüler sunuyor.

Acer Nitro XV2 serisi yeni monitörler, artırılmış görüntü kalitesi için Acer HDR 400 ve sıvı kristal IPS'e sahip. Acer VisionCare 3.0 ise yazılımcılar, yazarlar ve grafik tasarımcılar gibi yoğun kullanıcıların gözlerini korumak için bir dizi teknolojik inovasyon içeriyor. Bunlar arasında Lightsense, ColorSense, ProxiSense ve BluelightShield Pro bulunuyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator XB273U NX 1.179 euro'dan; Predator XB323QK NV 1.199 euro'dan; Nitro XV282K KV monitörler ise 949 euro'dan başlayan fiyatlarla Mayıs ayında EMEA bölgesinde satışa sunulacak.