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Dünya Acem oyunu başladı! Azerbaycan'dan sert tepki: Şok İsrail askeri iddiası!
Dünya

Acem oyunu başladı! Azerbaycan'dan sert tepki: Şok İsrail askeri iddiası!

Yeniakit Publisher
2024-08-12 14:07:00 -
Acem oyunu başladı! Azerbaycan'dan sert tepki: Şok İsrail askeri iddiası!

Azerbaycan Medya Ajansı, İngiltere ve İran medyasında yer alan, "Azerbaycan'da İsrail askerlerinin bulunduğunu" iddia eden haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda bazı ülkelerin medya kaynaklarının Azerbaycan hakkında gerçeği yansıtmayan, güvenilirliği şüpheli kaynaklara atıfta bulunarak yerel ve uluslararası kamuoyunun kafasını karıştırmayı amaçlayan bilgiler yaydığı belirtildi.

İDDİALARA SERT TEPKİ

"Iran International" televizyon kanalı, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu "Kan" ve İngiliz "The Telegraph"ın Azerbaycan hakkında uluslararası gazetecilik standartlarıyla bağdaşmayan bilgi manipülasyonu gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, söz konusu medya kuruluşlarının "İsrail devletinin Azerbaycan'da bulunan askerlerine bu ülkeyi terk etmesi yönünde talimat verdiğine" dair yalan haber yayınladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Azerbaycan topraklarında hiçbir yabancı ülkenin askeri birliği bulunmamakta olup, bu konuda yanlış bilgilere dayalı bilgi manipülasyonlarını şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

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