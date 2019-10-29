Aç karnına zeytinyağı içilir mi? Zeytinyağının faydaları

Zeytin ve zeytinyağı sağlık için son derece faydalıdır. Peki, aç karnına zeytinyağı içilir mi?

Zeytinyağı A, D, E ve K vitaminleri yönünden son derece zengindir. Bol miktarda lif içeren zeytinyağı ayrıca insan vücudu için hayati önem taşıyan fenol ve polifenol bileşeni bulundurur.

Aç karnına zeytinyağı içilir mi?

Sağlıklı bir bedene sahip olmak için aç karnına zeytinyağı tüketebilirsiniz. Elbette, içeceğiniz zeytinyağı kaliteli olmalı. Bunun için doğal zeytinyağlarını tercih edebilirsiniz. İşte, "Zeytinyağı faydalı mıdır?" sorusunun yanıtı...

Aç karnına içilen zeytinyağının faydaları nelerdir?

Aç karnına içilen zeytinyağı bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Yapılan bilimsel çalışmalar aç karnına tüketilen zeytinyağının bedeni koruduğunu ve birçok kanser türüne karşı önleyici olduğunu kanıtlamıştır.

E vitamini içeren zeytinyağı cilt ve saç sağlığı için son derece kıymetlidir.

Her sabah aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağı tüketerek kemiklerinizin güçlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Zeytinyağı tırnakların daha sağlıklı görünmesine yardım eder.

A vitamini yönünden zengin olan zeytinyağı göz sağlığı için de kıymetlidir.

Her sabah içilen zeytinyağı karaciğeri temizler. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile çeyrek limon suyunu bir bardakta karıştırıp içerseniz; toksinlerden arınmış olursunuz.

Zeytinyağı tokluk hissi verdiği için daha hızlı kilo verebilirsiniz.

İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde zeytinyağı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Zeytinyağı kalp ve damar sağlığını korur.

Bilimsel çalışmalar zeytinyağının kan şekerini düzenlediğini kanıtlamıştır.

Aç karnına içilen zeytinyağı ayrıca beyin sağlığını korur.