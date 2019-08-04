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Aç karnına su içmek sağlık için faydalı mıdır?

İnsan vücudunun yüzde 65'i sudan oluşur. Bu nedenle sağlıklı bir beden için her gün en az 2.5 litre su tüketmek gerekir. Peki, ama aç karına su içmek sağlık için faydalı mıdır?

04 Ağustos 2019 Pazar 16:07
Aç karnına su içmek sağlık için faydalı mıdır?

Kalpten, beyin sağlığına güçlü bir bedene sahip olmak için her gün düzenli olarak su tüketmek gerekir. Uzmanlar gün içinde en az 2.5 litre su içilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki, su içmek için en doğru zaman hangisidir? Aç karna su içmek sağlık için faydalı mıdır?

Su vücudun en önemli ihtiyacıdır?

Bütün vücudun kusursuz çalışması için suya ihtiyacı vardır. Doğanın bize sunduğu bu önemli, etkili ve sağlıklı maddeden kolay bir şekilde yararlanabiliriz. Kahvaltıdan önce 1 ya da 2 bardak su içmek toksinlerden kurtulmak ve vücudumuzun ihtiyaç duymadığı maddelerin atılımını sağlamak için idealdir. Bu sayede, her günün başlangıcında su, metabolizmamızı hızlandırır ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur.

Toksinleri arındırır

Tüm gece vücudumuz hücrelerimizi tamir etmek ve kendini yenilemek için çalışır. Bu nedenle sabahları aç karnına bir bardak su içmek atık maddelerin idrar yoluyla atılmasını sağlayacağından çok faydalıdır. Aç karnına bir ya da birkaç bardak su içmek; tütün,kirlilik, kötü beslenme sonucunda vücudumuza giren zararlı maddelerin etkisini azaltmaya yardım eder.

Cilt için önemli

Aç karına su içmek cilt sağlığı için de kıymetlidir. Aç karnına 2 bardak su içmek cildimizin esnekliğini ve gerginliğini korumasına yardımcı olur ve erken kırışıkların oluşmasını engeller. Sabahları su içmek, yaşamsal organlarımızın su ihtiyacını karşılar ve sağlıklı bir şekilde işlemelerine yardım eder.

Metabolizmayı hızlandırır

Aç karnına 2-3 bardak su içmek kilo vermeye yardımcı olur. Su, vücuttaki toksinleri atmak dışında yağ ve kalori yakımına da katkı da bulunur. Ayrıca, açlık hissini bastırarak gereksiz ve fazla yemenin önüne geçer. Sabahları su  içmek lenf bezlerimizin ve bağırsak yolumuzun sağlığını koruyarak ve kortizol değerlerimizi kontrol etmemize yardımcı olarak bizi enfeksiyonlardan korur ve genel sağlığımıza katkıda bulunur.

Enerjik başlamanın sırrı

Aç karnına bir bardak ılık su içmek, güne enerjiyle başlamanın iyi bir yoludur. Sabahları karşılaşabileceğimiz uyku halini ve yorgunluğu gidermeye yardımcı olur. Kahvaltıdan önce su içmek, bağırsak hareketlerimizi canlandırarak kabızlığı önlemeye yardım eder. Eğer gastrit ve benzeri sorunlar yaşıyorsanız su en iyi yardımcılarınızdan birisi olabilir. Aç karnına en az 3 bardak su içmek midenizdeki asit düzeyini düşürmeye ve gastrite neden olan krampları gidermeye yardımcı olacaktır. 

Kaynak: meraklimelehat.com

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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