Aç karnına elma sirkesi ve bal tüketenler sonuçlarına inanamıyor! Vücudun gösterdiği şok tepki

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Bazen kronik bir hastalığınız olmasa bile tükettiğiniz besinler vücudunuzun pH dengesini bozar ve asidik bir vücut yapısı ortaya çıkar. Bunun sebebi sağlıksız ve dengesiz beslenmedir ve tek çözümü beslenme şeklinizi gözden geçirmek ve daha sağlıklı hale getirmektir. Hatta kronik hastalık sandığımız birçok durum aslında bu bahsettiğimiz beslenme düzeninden kaynaklanıyor olabilir.

Eğer sabah ilk uyandığınızda vücudunuza giren şey pH düzenleyici elma sirkesi ve bal olursa, vücudunuzun dengesi kısa zaman içerisinde düzelecektir. Bunun yanı sıra, hastalıklarla savaşmada daha başarılı bir bağışıklık sistemine sahip olacak ve kilo verme hızınız oldukça artacaktır.

Bu içeriği hayatına uygulayan ve geri dönüşleriyle bizi çok mutlu eden okuyucularımıza tekrar teşekkürleri bir borç biliriz. Sindirim sorunları, kas ağrıları, eklem ve boğaz ağrıları gibi sorunlarından bu yöntem ile kurtulduklarını paylaşan ve bizleri mutlu eden okuyucularımız gibi sizler de deneyebilir ve sonuçları bizimle paylaşabilirsiniz.

Bu yöntem ile düzeltebileceğiniz problemler şu şekildedir:

Kötü kolesterol

Sindirim sistemini düzenleme ve kabızlığı giderme

Asit reflü ve mide yanması

Eklem ağrıları

Vücuttaki iltihaplanma

Nefes kokusu

Bitkinlik

Boğaz ağrıları

Kilo problemleri

Tansiyon

Hazırlanışı Tarifler

1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ile bir bardak suyu karıştırarak kahvaltıdan 20 dakika önce tüketin ve sonuçlara kendi gözlerinizle şahit olun.

Vücutta biriken ödem ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Elma sirkesini zayıflamak için kahvaltıdan 30 dakika önce içebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı elma sirkesini 1 bardak su ve 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırarak her sabah içmeniz önerilir. Böylece hızlı zayıflayabilir ve vücudunuzu yenileyebilirsiniz.

Gece yatarken ballı sirkeli su içmek: Elma sirkesinin asidik yapısı, karın şişkinliğine ve hazımsızlığa iyi gelerek, hazımsızlığa bağlı uyku sorunlarını önler. Bunun için yapmanız gereken şey, bir bardak oda sıcaklığındaki içme suyuna bir çay kaşığı bal ve bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyerek tüketmek. Yatmadan yarım saat önce içebilirsiniz.

Sirke bal su karışımı kullananlar: Yapmanız gereken tek şey günlük olarak tüketmektir ve etkileri çok yakında görünecektir. Bu şaşırtıcı karışım, hastalıklara, iltihaplara ve enfeksiyonlara neden olan bakterileri yok eder. Bir bardak suya bal ve elma sirkesini ekleyin ve karıştırın.

Sirke bal su karışımı faydaları

Kalp ve sinirleri güçlendirmek için düzenli olarak elma sirkesi ve bal karışımı tüketilmesi tavsiye edilir. Kilo verme, göbek eritme ve yağları yakma üzerinde etkisi oldukça fazladır Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına iyi gelir. Eklem ağrılarına faydalıdır. Mide ekşimesine ve reflüye iyi gelir.

Bal ve elma sirkesi bağırsaklara faydası: Mide ekşimesine ve reflüye iyi gelir. Yüksek kan kolesterolünü düşürür. Yara olan bölgelerin iyileşmesini kolaylaştırır. Kabızlık ve hazımsızlığı önler.