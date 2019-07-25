Aç kalmak gerçekten zayıflatır mı?

Vücudumuz belli bir düzen içerisinde kurulmuş sistemdir. Bu sistemin çalışması için, gerekli yapı taşlarını sağlamak, çalışmasına vesile olur.

Öncelikle kilo almanın altınd yatan sebebe odaklanalım. Bundan binlerce yıl önce insanlar uzun yıllar boyunca kıtlık çekerler, yiyecek bazen birkaç lokma yemekleri olur fakat kimse açlıktan ölmezdi. Bunun sebebi; insanlar vücutlarının işleyişini az çok o zamandan kavramışlardı. Yemek, sadece insanın ayakları üzerinde durabilmesi için, enerjiyle hayata devam edebilmesi için elzemdi.

Mağaralara çizilen resimlerde bile kilolu insan göremezsiniz. Çünkü hareketli bir yaşantı ve fazla yemekten uzak bir sistem vardı.

Vücut siz yedikçe, "kıtlık için depolayayım" mantığıyla gelen fazla besini karaciğerde süzdükten sonra, yağ olarak depolar. Aç kaldığınızda da enerjiye dönüştürerek kullanır. Buradan çıkarılması gereken en önemli nokta, çok fazla yemek yenmemesi gerektiği olmalıdır.

Çok uzun süreler aç kaldığınızda, vücuttaki yağlar insanı ayakta tutar. Bu açlık süresi uzatıldığında bu sefer, vücutta enerjiye dönüştürülecek bir organizma bulunamadığı için, mikroplu bölgelerden beslenerek vücuda gereken enerjiyi sağlar.

Bu nedenle oruç olduğunuzda ilk olarak başınız ağrımaya başlar. Vücut sinyal vermeye başlar beyne. Eğer çok yemek yiyen bir yapınız yoksa, ilerleyen günler vücudunuzdan herhangi bir nokta da ağrıyabilir. Bu da oranın fazla mikroplu olduğunu, bir nevi tedavi edildiğinin göstergesidir.

Oruç tutarak vücudunuzu arındırabilirsiniz. Bunun yanı sıra kilo vermenizde mümkündür. Fakat ardından eski düzeninize dönerek yemek yemeye devam ederseniz, çok kısa süre içerisinde kilo almanız mümkün. Eğer sürekli aynı durum tekrarlanırsa, vücut bir yerden sonra artık kilo alma ya da verme fonksiyonunu tanımayacaktır ve devamlı tek görevde çalışacaktır. Yani ya hızla kilo almaya, ya da hızla kilo vermeye odaklanacaktır.

Yani oruç tutarak dilediğiniz kiloya gelebilir, sporla kendinizi destekleyebilir ve yeterli besin ögelerinden yararlanarak düzen oturtabilirsiniz. Buna örnek su orucudur...

Belli açlık dönemlerinden sonra kendinizi düzene sokabilir, zararlı ürünleri yemeden de yaşayabilirsiniz.