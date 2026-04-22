Aç kalıp kapıya gelen tilkiyi elleriyle besledi

Soğuk hava ve zorlu doğa şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen tilkiyi fark eden ev sahibi Esra Aydın, hayvana yiyecek vererek karnını doyurdu. O anlar mahallede dikkat çekerken, Esra Aydın, her canlının doğanın bir parçası olduğunu vurguladı. Özellikle kış aylarında yaban hayvanlarının yaşam mücadelesinin zorlaştığını belirten Aydın, yerleşim alanlarına belirli noktalarda yiyecek bırakılması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Uzmanlar da benzer durumlarda kontrollü ve bilinçli hareket edilmesi gerektiğini belirtirken, doğal yaşamın korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekiyor.