Uzmanlardan poşet çay uyarısı: Meğer bir fincanı zehir saçıyormuş

İran ve İngiltere'deki araştırmacılar 19 farklı çalışmanın sonucunu mercek altına alırken, tek bir çay poşetinin yaklaşık 1.3 milyar plastik parçacık içerebildiğini ve sıcak suyun da onları daha da küçük parçalara ayırarak 14.7 milyar plastik parçacığa çıkarabildiğini tespit etti. Araştırmada naylon ve PET çay poşetlerinin kaynar suya yakın suda demlendiğinde özellikle yüksek seviyelerde parçacık saldığı da gözlendi.