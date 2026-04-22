Sağlık
Uzmanlardan poşet çay uyarısı: Meğer bir fincanı zehir saçıyormuş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilim insanları poşet çayların sıcak suya batırılmasıyla milyarlarca plastik parçacığın yayıldığını ortaya çıkardı.

İngiltere ve İran'da görevli bilim insanları, sallama çay poşetlerindeki riski gözler önüne seren bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırmada çay poşetlerinin her fincana milyarlarca plastik parçacı saldığını ve bunun da potansiyel sağlık risklerini tetikleyebileceği belirtildi.

İran ve İngiltere'deki araştırmacılar 19 farklı çalışmanın sonucunu mercek altına alırken, tek bir çay poşetinin yaklaşık 1.3 milyar plastik parçacık içerebildiğini ve sıcak suyun da onları daha da küçük parçalara ayırarak 14.7 milyar plastik parçacığa çıkarabildiğini tespit etti. Araştırmada naylon ve PET çay poşetlerinin kaynar suya yakın suda demlendiğinde özellikle yüksek seviyelerde parçacık saldığı da gözlendi.

Uzmanlar, parçacıkların ya poşetin kendisinden ya da üretim sırasında kirlenmeden kaynaklandığını söylüyor. Food Chemistry dergisinde yayınlanan bir analizde, araştırmacılar tüm çay bazlı içecek türlerinin mikroplastik ve nanoplastik içerdiğini, ancak çay poşetlerinin açık ara en fazla miktarda saldığını sonucuna vardılar.

UZMANLAR: YAPRAK ÇAYA GEÇİN Uzmanlar, en etkili adımın poşet çaydan tamamen kaçınmak için yaprak çaya geçmek olduğunu söylüyor.

Plastik file yerine kağıt çay poşetleri seçmenin de yardımcı olabileceği belirtildi. Bilim insanları çayı mikrodalgada ısıtmaktan kaçınmak ve filtrelenmiş su kullanmanın da riskleri sınırlayabileceğini söyledi./ kaynak: mynet.com

