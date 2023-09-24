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Yerel Aç kalan tilki dağcıların çadırına girdi! O anlar anbean kamerada
Yerel

Aç kalan tilki dağcıların çadırına girdi! O anlar anbean kamerada

Yeniakit Publisher
2023-09-24 15:41:00 - 2023-09-24 15:49:50

Ağrı’da aç kalan tilki, Ağrı Dağı’na tırmanan dağcıların kurduğu çadıra girerek, yemek yapmak için ayırdıkları etleri yedi.

Ağrı Dağı’nda aç kalan tilki, dağcıların kurdukları çadırın açık olan kısmından içeri girdi. O anlar Ağrı Dağı’nda yerel rehberlik yapan Cuma Saltık tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Dağcıların etini yeedi

Tilki, 3200 rakımda kamp kuran dağcıların yemek yapmak için ayırdıkları etleri yedi.

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