Aç kalan tilki dağcıların çadırına girdi! O anlar anbean kamerada
Ağrı’da aç kalan tilki, Ağrı Dağı’na tırmanan dağcıların kurduğu çadıra girerek, yemek yapmak için ayırdıkları etleri yedi.
Ağrı Dağı’nda aç kalan tilki, dağcıların kurdukları çadırın açık olan kısmından içeri girdi. O anlar Ağrı Dağı’nda yerel rehberlik yapan Cuma Saltık tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Dağcıların etini yeedi
Tilki, 3200 rakımda kamp kuran dağcıların yemek yapmak için ayırdıkları etleri yedi.
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