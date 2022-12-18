Aç kalan kurtlar şehir merkezine indi! O anlar böyle kaydedildi
Amasya’da iki kurt şehir merkezine kadar indi. Sokakta dolaştıkları anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Amasya’da iki kurt şehir merkezine kadar indi. Sokakta dolaştıkları anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Amasya merkezde Şeyhcui Mahallesi'nde henüz kış bastırmadan şehre inen kurtlar kent merkezinde ilk defa görüldü.
Cep telefonu kamerasına yansıdı
Kurtların sokakta dolaştıkları anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.