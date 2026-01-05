  • İSTANBUL
Yaşam Aç kalan kurt sürüsü başkent sokaklarına indi
Yaşam

Aç kalan kurt sürüsü başkent sokaklarına indi

Aç kalan kurt sürüsü başkent sokaklarına indi

Ankara'da yerleşim yerine inen kurt sürüsünün bir süre sokaklarda yiyecek aradıktan sonra çöpleri karıştırması hayrete düşürdü. Kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde kurt sürüsü görüldü. Bir vatandaşın telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların apartmanın çevresinde bir süre dolaştıktan sonra çöp konteyneri etrafında yiyecek aradığı anlar yer aldı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

