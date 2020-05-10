  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aç kalan ayı arı kovanlarına saldırdı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, aç kalan ayı arı kovanlarına saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 22:55:15 -
Aç kalan ayı arı kovanlarına saldırdı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, aç kalan ayı arı kovanlarına saldırdı.


Kirkille Mahallesi’nde arıcılık yapan Cengiz K.’nin kovanlarına ayı saldırdı. Birçok kovanı kıran ve içindeki petekleri yiyen ayı, daha sonra kovanların yanından uzaklaştı.


Sabah saatlerinde kovanlarını kontrol etmeye giden Cengiz K. ise görüntü karşısında şok oldu. Arı kovanlarına kimin zarar verdiğini araştıran Cengiz K., ayıya ait ayak izlerini buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı