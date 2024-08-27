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Yerel Aç kalan ayı Ankara sokaklarını karıştırdı
Yerel

Aç kalan ayı Ankara sokaklarını karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-08-27 16:40:00 -

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde aç kaldığı için şehre inen ayı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Ormanlık alanda yiyecek bulamadığı için yerleşim yerine kadar inen ayı, Soğuksu Milli Parkı mevkiinde köpeklerin kovalaması sonrası çevrede bulunan bir apartmanın çitlerinden atlayarak bahçeye girdi ve gözden kayboldu. Sokakta bulunanların büyük heyecan yaşadığı o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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