AB'yi sarsan yolsuzluk soruşturması: Mogherini dahil üç gözaltı

Belçika makamları, Avrupa Birliği'nin diplomatik kanadı olan Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) ve Avrupa Koleji'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi'nin (EPPO) talebiyle gerçekleştirilen operasyonda üç kişi gözaltına alındı.

Operasyonun, AB tarafından finanse edilen genç diplomat eğitim projesiyle ilgili şüpheler üzerine başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma, 2021-2022 yılları arasında Belçika'daki Avrupa Koleji'ne verilen Avrupa Birliği Diplomasi Akademisi ihalesi üzerine odaklandığı aktarıldı.

ADİL REKABET KURALLARI İHLAL EDİLDİ

Avrupa Kamu Savcılığı, ihale sürecinde "adil rekabet" kurallarının ihlal edildiğine dair 'güçlü şüpheler' bulunduğunu açıkladı.

Savcılık açıklamasında, "devam eden alım süreciyle ilgili gizli bilgilerin, ihaleye katılan adaylardan biriyle paylaşıldığı" iddiasının araştırıldığı belirtildi.

EPPO, olayların "ihale dolandırıcılığı, yolsuzluk, çıkar çatışması ve meslek sırrının ihlali" oluşturabileceğini ifade etti.

Soruşturmanın, olayları netleştirmek ve herhangi bir suç oluşup oluşmadığını değerlendirmek için devam ettiği aktarıldı.

ESKİ AB DİPLOMASİ ŞEFİ MOGHERINI GÖZALTINA ALINDI

Belçika basınının bildirdiği üzere, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB tarafından finanse edilen diplomatik eğitim programıyla ilgili olarak yürütülen dolandırıcılık davası kapsamında gözaltına alındı.

Haberde, “(Gözaltına alınanlardan) biri de Avrupa Koleji Müdürü Federica Mogherini. Kendisi şu anda gözaltında” ifadelerine yer verildi.

OPERASYON HAKKINDA ÖNE ÇIKANLAR:

• 2 Aralık'ta Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi’nin (EPPO) talebi üzerine Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) ve Avrupa Koleji'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında arama yapıldı.

• Avrupa Koleji Rektörü Federica Mogherini de dahil olmak üzere toplam üç kişi gözaltına alındı.

• Avrupa medyasına göre, eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı şu anda gözaltında.

• Soruşturma ihale dolandırıcılığı, yolsuzluk, çıkar çatışması ve meslek sırrının ihlali ile ilgili şüpheler içeriyor.

• Olası suçlar 2021-2022 dönemini kapsıyor.

• Polis operasyonundan önce Savcılık birkaç şüphelinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti, EPPO ise isim veya görev vermeden söz konusu talebin kabul edildiğini açıkladı.

• Daha sonra eski AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino’nun da gözaltında olduğu öğrenildi.

• Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin yorumunda AB'nin kendi sorunlarını görmezden gelmeyi tercih ettiğini, sürekli olarak başkalarına ders vermeye kalkıştığını belirtti.