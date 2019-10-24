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AB'ye rest! 'Tutuşmayın zamanı gelince bu kapılar açılır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Batı ülkelerinin mültecilerle ilgili tavırlarına ilişkin "Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar da açılır ve Suriyeli mülteciler salınır." dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:53
AB'ye rest! 'Tutuşmayın zamanı gelince bu kapılar açılır

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

''Yeni kaymakamlarımıza görev yerlerinde ve tüm meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Kaymakam ifadesi yönetim sistemimizde temel devlet görevlerinden biridir. Kaymakam anayasamıza göre ilçelerde cumhurbaşkanı adına görev yapan en yüksek devlet görevlisidir. Kaymakamlık müessesi de Osmanlı Devleti'nden devralınmıştır.

Kaymakamlarımız bekar veya evli şoförün yanına oturmalı kamyonete erzak mı koyacak kışın kömür mü koyacak hepsini yüklemeli ev ev dolaşmalı. Kapıyı çalmalı veya içeriden gelen sese kulak vermeli. Kim geldi dendiğinde de kaymakam demeli. Kaymakam hemen kolileri veya kömürü odunu oraya indiri vermeli. Bununla siz cumhurbaşkanınızın orada gören gözü duyan kulağı olmalısınız.

''Yedi düvel saldırıyor"

Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel saldırıyor yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz durmaya devam edeceğiz. Bağıranlar konuşanlar bunların hiçbirinin sınırı var mı? Yok. 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak eğer taciz ediliyorsak buna karşı sessiz kalamayız duramayız. Gereken neyse onu yapmaya mecburuz. Yaptık yapıyoruz ve yapacağız.

''Önce aynaya bakın"

2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz. Ruanda'da 1,5 milyon insanı öldüreceksin bize insanlık dersi vermeye kalkacaksın. Önce aynaya bakın. Bizim tarihimizde böyle bir şey asla yok.

Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar da açılır 

Güvenli bölge bizim gündemimize bugün girmedi Obama'nın döneminde girdi. O zaman tüm dünya liderlerine söyledim. Ülkeme yönelik milyonlarca insan iltica ediyor. Bunu nereye kadar kaldıracağız? Gelin elinizi taşın altına sokun dedik hepsi lafta kaldı. Dünyada hiçbir ülke sizin bu yaptığınızı yapmadı dediler. Bal bala demekle ağız tatlanmıyor. Balı getir de bir yiyelim. Dün Avrupa Parlamentosu Suriye'de uçuşa yasak bölge teklifi yapıyor. Oluk oluk kanın aktığı o günlerde kimse bu teklife dönüp bakmamıştı. Şimdi birden bu tür konular akla geliyor. AB'nin sonu bu samimiyetsizliği ve iki yüzlülüğü yüzünden gelecektir. Bu gidiş iyi değil. Brexit bunlar durup dururken olmadı. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar da açılır ve Suriyeli mülteciler salınır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Paranız var güçlüsünüz Yunanistan'a 100 kişi gidince bizi telefonla arıyorsunuz. Burada 4 milyon var. Kararlıyız. Türkiye'nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir yumruğumuzu göstermekten asla geri durmayacağız.

Kürt kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok

Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim Suriye'de de Türkiye'de de Kürt kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütlerini ta kendisiyledir. Batı Kürtler aşağıya Kürtler yukarı. Böyle diyerek terör örgütlerinin adını vermeyerek Kürtler dediğiniz zaman Kürt kardeşlerimizi adeta teröristler olarak vasıflandırmış oluyorsunuz. Bu yanlış bir şey.

"kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220 kilometrekare"

Teröristleri muhatap alan liderler var. Bu ne menem iştir? Onları muhatap alıp şımartıyorlar. Devasa ülkelerin liderleri teröristlerle görüşüyor. Dünya liderleri teröristi masaya oturtup çözüm arıyor. Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220 kilometrekareye ulaştı. Teröristlerin kayıpları da 795'i buldu.

Bu arada karşımıza teröristler çıkarsa onları tepelemek de hakkımızdır

Bu arada karşımıza teröristler çıkarsa onları tepelemek de hakkımızdır bu yazılı kayda girmiştir. Barış Pınarı Harekatı'nı başarıya ulaştırmış olduk. Bu ilk aşamasını oluşturuyor. Harekat alanımızın doğusundaki Kamışlı ile batısındaki Ayn el Arap bölgesi Rusya ile rejim güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Yeni duruma göre yeni değerlendirmeler yaptık. Terör örgütü mensupları dün saat 12.00'de başlamak üzere 150 saat içerisinde sınırlarımızın 30 kilometre dışına çıkarılarak buralardan uzaklaştırılacaktır. İlk 10 kilometresi Kamışlı şehir merkezi hariç Türkiye-Rusya ortak devriye bölgesi olacaktır. Şayet terör örgütü bu bölgelerden tacizi sürdürürse kendi harekat planımızı buralarda hayata geçirmeye devam edeceğiz.''

Ne zamandan beri teröristlerle dost oldunuz. Bunun bedelini zamanı gelince öder ve canınız yanar.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:53
  1. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Menfatül MüsliminlereMenfatül Müsliminlere13 sa önce
    Ümmetin liderine zamanı gelince kapıyı açmak yakışır. 
  • MustafaMustafa13 sa önce
    Niye açılmıyor? Adamlar zaten gitmek istiyor, niye tutuyoruz? Kendi sefaletimize niye onları da ortak ediyoruz? İnsan gibi yaşamak onların da hakkı değil mi? Hani kardeşlerimizdi? İnsan kardeşine bunu mu yapar?
  • KargaKarga14 sa önce
    Onlarda gümrük birliğini askıya alır ki bugün sinyalini verdiler en büyük müşterimiz AB yi kaybederiz o yüzden ne sınırlar açılır nede gümrük birliği askıya alınır nede 2 milyon suriyeli o güvenli bölgeye gider . Kendimiz bir çizgi çektik ve ilan ettik 30 km ötesindeki teröristler ilgi alanımız dışında diye .. artık ötesinede geçemeyiz Amerika mutlu Rusya Mutlu Esad Teşekkür etmiş .. bence ilerde yazılır çizilir bu işte bir terslik var demedidemeyin .. bu ulkeler Suriye anayasa gorusmelerinde kuzey suriyeyikuzey irak gibi konumlandiracaklar .. bu 30 km lik alanada nato yerlesirse hic sasirmam ilerde
  • lütfilütfi15 sa önce
    Suriyeli müslüman kardeşlerimize Batı ülkelerinimi reva görüyoruz.Onlar bizim misafirimiz değilmi? Ezan sesini bırakıp çan sesinemi göndereceğiz din kardeşlerimizi?Yoksa onlarmı bizi bırakıp gavur memleketlerine gitmek istiyorlar?
  • davincidavinci15 sa önce
    barış pınarı harekatı doğrudur ben ypg yi benzerlerini o konuyu bilmiyorum.çocuk başına 250.00 tl yardımı durdurun.6 ayda 225.000 çocuk yaptılar.katlanarak çoğalacaklar 5-10 yıl sonrası korkunç.
  • Tata TongaTata Tonga16 sa önce
    2011 den beri kapılar açılacak...açılmadı gitti...
  • isminizisminiz16 sa önce
    hadi Reis, bekleme, Ac su avrupa kapisinidaavrupalilarin mülteci kavgalarini seyredelim.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz16 sa önce
    Reis aç kapıları da bi görelim ekonomilerinin halini
  • şenerşener16 sa önce
    lan bir günde doğru düzgün bir haber verin
  • isminizisminiz16 sa önce
    Cözüm cok basit. Türkiye'deki mültecilerin yarisini avrupaya diger yarisinida Suriyeye geri gönderin. Bakalim insan haklarini ne kadar uygulayacaklar

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