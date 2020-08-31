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Aktüel Abu Dabi'de gaz sıkışması sonucu patlama
Aktüel

Abu Dabi'de gaz sıkışması sonucu patlama

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:01:42 -
Abu Dabi'de gaz sıkışması sonucu patlama

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi kentindeki bir binada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

BAE'nin yerel medyasına konuşan güvenlik yetkililerine göre, restoran zincirlerinin yer aldığı, Abu Dabi Havalimanı güzergahı üzerindeki bir binada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Yetkililer, bazı vatandaşların hafif yaralandığını, binada da hasarların oluştuğunu kaydetti.

Abu Dabi Valiliği Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada da, "Sivil savunma ekipleri, binadaki sakinleri güvenli bir şekilde tahliye etti. Kamu güvenliği için patlama bölgesi abluka altına alındı." ifadeleri kullanıldı.


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