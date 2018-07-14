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Abramovich'in kovduğu hocalara ödediği para dudak uçuklattı

İngiltere Premier lig ekiplerinden Chelsea'nin patronu Abramovich, şuana kadar kovduğu hocalara 567 milyon lira tazminat ödedi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 19:04
Abramovich'in kovduğu hocalara ödediği para dudak uçuklattı

Chelsea'de uzun süredir beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti ve Maviler, teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdı. Londra ekibinin 1 lig şampiyonluğu, 1 de FA Cup kazanan İtalyan hocaya 9 milyon Pound tazminat ödeyeceği ifade edildi.

ÖDEDİĞİ TAZMİNAT 567 MİLYON TL'Yİ BULDU

Böylece Chelsea'nin sahibi olan ünlü iş adamı Roman Abramovich'in bugüne kadar çalışıp kovduğu hocalara ödediği tazminatların toplamı 89 milyon Pound yani yaklaşık 567 milyon TL'ye ulaştı.

İşte o liste:

Claudio Ranieri - 6 milyon Pound

Jose Mourinho - 27,5 milyon Pound (2 dönemi için)

Avram Grant - 5.5 milyon Pound

Luiz Felipe Scolari - 12.6 milyon Pound

Carlo Ancelotti - 6 milyon Pound

Andre Villas-Boas - 12 milyon Pound

Roberto di Matteo - 10.7 milyon Pound

Antonio Conte - 9 milyon Pound

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 19:04
  1. Londra
  2. Chelsea
  3. Jose Mourinho
  4. Roman Abramovich
  5. Abramovich

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