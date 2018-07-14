Abramovich'in kovduğu hocalara ödediği para dudak uçuklattı
İngiltere Premier lig ekiplerinden Chelsea'nin patronu Abramovich, şuana kadar kovduğu hocalara 567 milyon lira tazminat ödedi.14 Temmuz 2018 Cumartesi 19:04
Chelsea'de uzun süredir beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti ve Maviler, teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdı. Londra ekibinin 1 lig şampiyonluğu, 1 de FA Cup kazanan İtalyan hocaya 9 milyon Pound tazminat ödeyeceği ifade edildi.
ÖDEDİĞİ TAZMİNAT 567 MİLYON TL'Yİ BULDU
Böylece Chelsea'nin sahibi olan ünlü iş adamı Roman Abramovich'in bugüne kadar çalışıp kovduğu hocalara ödediği tazminatların toplamı 89 milyon Pound yani yaklaşık 567 milyon TL'ye ulaştı.
İşte o liste:
Claudio Ranieri - 6 milyon Pound
Jose Mourinho - 27,5 milyon Pound (2 dönemi için)
Avram Grant - 5.5 milyon Pound
Luiz Felipe Scolari - 12.6 milyon Pound
Carlo Ancelotti - 6 milyon Pound
Andre Villas-Boas - 12 milyon Pound
Roberto di Matteo - 10.7 milyon Pound
Antonio Conte - 9 milyon Pound
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