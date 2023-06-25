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Spor Aboubakar'ın partnerini buldular... Gözleri fal taşı gibi açılacak! Resmen şok oldular!
Spor

Aboubakar'ın partnerini buldular... Gözleri fal taşı gibi açılacak! Resmen şok oldular!

Yeniakit Publisher
2023-06-25 18:38:00 -
Aboubakar'ın partnerini buldular... Gözleri fal taşı gibi açılacak! Resmen şok oldular!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, golcü takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Leicester City'de forma giyen Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, golcü takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Leicester City'de forma giyen Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı.

Önümüzdeki sezon üç kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, forvet transferinde vites artırdı. Siyah-Beyazlılar, Aboubakar ve Cenk'in yanına yıldız futbolcuyu almayı planlıyor.

Vodafone ile olan stat isim sponsorluğu anlaşması sona eren Beşiktaş yeni firma arayışını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların anlaşmaya en yakın olduğu şirket Rus Gazprom. Ancak Rusya'daki özel silahlı birlik Wagner'in darbe girişiminde bulunması, Beşiktaş'ın Gazprom ile yaptığı görüşmeleri olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor. Siyah-beyazlı futbolseverler, sosyal medyada endişelerini dile getirirken görüşmelerin iptal olma ihtimalini ifade ettiler. Fanatik'e göre; 

Savunmaya sağ stoper takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'tan, Andrei Girotto hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için kulübü Nantes'a resmi teklifte bulundu. Kariyerinde Palmeiras, Chapecoense ve Tombense gibi kulüpler olan Girotto, 2017-18 sezonundan bu yana ise Fransız ekibinin formasını giyiyor. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Nantes'la 48 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
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Cenk Tosun'un sakatlığı sebebiyle UEFA Konferans Ligi elemelerinde oynatacağı bir isim arayan siyah beyazlılar, Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu transfer listesine dahil etti. Nijeryalı forvet, takımının Premier Lig'den düşmüş olması sebebiyle ayrılığı kafasına koymuş durumda. Santrfor olarak görev yapan Iheanacho'nun sözleşmesinin önümüzdeki sezon sonunda bitecek olması da Beşiktaş'a yarıyor.

Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibine, sezon başına 4.5 milyon Euro kazanan golcü oyuncunun yıllık ücretinin 2 milyon Euro'luk kısmını karşılama teklifinde bulundu. Leicester City ise takımda kalmak istemeyen 26 yaşındaki oyuncusunu kiralayıp, sözleşmesi sona ermeden önce para kazanma düşüncesinde. Nijeryalı golcü geçtiğimiz sezonda oyuna genelde sonradan girse de 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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