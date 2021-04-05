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Gündem AB'nin önde gelen iki ismi yarın Türkiye'ye geliyor
Gündem

AB'nin önde gelen iki ismi yarın Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'ye çalışma ziyareti için Türkiye’ye gelecek. Türkiye’nin zarar etmesine neden olan Gümrük Birliği Anlaşması ve Türkiye’de misafir edilen göçmenlerin durumunun görüşülmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 21:45:00 -
AB'nin önde gelen iki ismi yarın Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, Birlik ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

"Avrupa'nın güvenliği Türkiye olmadan sağlanamaz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın güvenliği terörle mücadele konusunda kilit öneme sahip olan Türkiye gibi ülkeler olmadan sağlanamaz." dedi.

Berlin'deki German Atlantic Society adlı kuruluşta bir konuşma yapan Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin Avrupa güvenliğinde önemli rol oynadığına işaret etti.

Avrupa'nın kendi savunma kabiliyetini geliştirme yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, bunun transatlantik ilişkileri güçlendirecek şekilde yapılması durumunda NATO'yu da kuvvetlendireceğini ifade etti.

Stoltenberg, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından NATO'nun savunmasının yüzde 80'inin AB üyesi olmayan ülkeler tarafından karşılanacağına dikkati çekti.

 

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