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Dünya

AB'nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı

Libya açıklarında batan bir botta sıkışan adamın cesedi günlerdir denizde sürükleniyor. Ceset Alman sivil toplum örgütü tarafından görüntülendiği ve 3 ülkeye bildirildiği halde kimse tarafından alınmadı. Sivil toplum örgütü ekibi olayla ilgili "İnsanların Akdeniz'i geçerken ölmesi, Avrupa'nın etrafına kale inşa etmesinin bir sonucudur. Bir de cesetler denizden alınmadığı, kimlikleri belirlenmediği, yakınlarına haber verilmediği zaman AB'nin kalan son haysiyet parçası da bu insanlarla birlikte Akdeniz'de boğulmuş demektir" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:39:00 -
AB'nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı

Libya açıklarında kısmen batmış bir botta sıkışan bir adamın cesedi, Libya, İtalya ve Malta'ya defalarca bildirilmesine rağmen iki haftadan uzun süredir denizde sürükleniyor.

Ceset 29 Haziran'da tespit edildi

Yarısı batmış bir şişme botta sıkıştığı görülen adamın cesedi, Alman sivil toplum örgütü Sea Watch tarafından görüntülendi. Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan göçmenleri kurtarmak amacıyla faaliyet gösteren Sea Watch, cesedi ilk olarak 29 Haziran'da Libya açıklarında tespit ettiklerini açıkladı.

Üç ülkeye dört kez bildirildi

BBC'nin haberine göre Sea Watch, hava aracı Seabird tarafından tespit edilen cesetle ilgili olarak Libya, İtalya ve Malta ile temasa geçti. Örgütün açıklamasına göre, aradan geçen 2 hafta boyunca cesedin hala denizde sürüklenmekte olduğu belirlendi ve bu 3 ülkeye 4 kez bildirimde bulunuldu. Ancak cesedin denizden alınarak ölüm koşullarının belirlenmesi talebine 3 ülkeden de yanıt gelmedi.

Örgüt, adamın kim olduğu ve nereden geldiğinin bilinmediğini belirtti ve aynı botta hayatını kaybeden başka insanların da olabileceğini vurguladı.

AB'nin haysiyeti de boğuldu

Sea Watch ekibi, "İnsanların Akdeniz'i geçerken ölmesi, Avrupa'nın etrafına kale inşa etmesinin bir sonucudur. Bir de cesetler denizden alınmadığı, kimlikleri belirlenmediği, yakınlarına haber verilmediği zaman AB'nin kalan son haysiyet parçası da bu insanlarla birlikte Akdeniz'de boğulmuş demektir" şeklinde bir açıklama yaptı.

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Yorumlar

kehanet

İŞTE HIRİSTİYANLIK BATIL DİN BÖYLE BİR ŞEY. ACIMA MERHAMET İNSAN HAKKI KUL HAKKI DİYE BİR ŞEY TANIMAZ. SADECE KENDİ HAKKINI DÜŞÜNÜR. ALLAH CEZALARINI VERSİN BİR MÜSLÜMANLARI FOBİ DİYE SUÇLARLAR.
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Europa

Ab de halen kraliyetle yonetilen ulkeler de mefiniyet ve haysiyet kitaplarinda yoktur!!!
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