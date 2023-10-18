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Gündem Abisinin İsrail saldırısında öldüğünü sosyal medyadan öğrendi
Gündem

Abisinin İsrail saldırısında öldüğünü sosyal medyadan öğrendi

Yeniakit Publisher
2023-10-18 16:43:00 -
Abisinin İsrail saldırısında öldüğünü sosyal medyadan öğrendi

Yalova Üniversitesi'nde eğitim gören Filistinli Abdelrahman Daher, abisinin İsrail saldırısında vurulan evinde hayatını kaybettiğini sosyal medyadan öğrendi.

Yaklaşık 11 ay önce Yalova Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde eğitim görmek için Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki Abdelrahman Daher, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sosyal medya ve televizyon kanallarından takip edebiliyor.

Son günlerde ailesi ve yakınlarıyla iletişim kurmakta zorlanan Daher, AA Muhabirine, Türkiye'de kendini gurbette bir yabancı gibi hissetmediğini ve alışmakta zorluk çekmediğini söyledi.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı nedeniyle ailesiyle iletişim kurmakta zorlandığını ve tedirgin olduğunu ifade eden Daher, "Ailemle her görüştüğümde 'Nasılsınız' diye sorduğumda bana 'İyiyiz' diyorlar ama iyi olmadıklarını biliyorum. Son 10 gün içerisinde ailem beş defa ev değiştirdi. Başka evlere geçtiler. Kendi evimiz ve abimin evi ile tanıdıklarımızın evleri yıkıldı ve şu anda Gazze nüfusunun yüzde 25'i evleri yıkıldığı için okullarda kalıyorlar. Abim de tüm siviller gibi kendi evinde yaşıyordu. Gazze'nin kuzeyindeki mahalleye bomba attılar. Ben buradayken sosyal medya üzerinden abimin şehit olduğunu öğrendim. Ailem bir sonraki gün abimin şehit olduğunu öğrenmiş." diye konuştu.

Saldırıların bir an önce bitmesini, dünyanın kendilerine de insan olarak bakmasını isteyen Daher, dünyadan İsrail'e saldırılarını durdurması için baskı yapmalarını ve özellikle Gazze'deki hastanelerin ilaç ve ekipman sıkıntısını çözmesini diledi.
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkına teşekkür eden Daher, "Abim şehit olduğunda buradaki Türk halkı bana sahip çıktı ve beni yalnız bırakmadı. Türkiye'deki bütün basına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Gazze'de yaşanan olayları gerçekte olduğu gibi anlattıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

 

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