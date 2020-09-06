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Aktüel Abi mi ağabey mi yazılır?
Aktüel

Abi mi ağabey mi yazılır?

Abi mi ağbi mi? Türkçede en çok karıştırılan kelimelerin başında ağabey geliyor. Pek çok kişi ağabey mi abi mi yazılır sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ağabey nasıl okunur? Ağbi mi abi mi? | Abi nasıl yazılır? | Ağabey doğru yazım mı?

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:59:00 -
Abi mi ağabey mi yazılır?

Türkçede pek çok kelimenin yazımında hata yapılıyor. Yazım hatası yapılan kelimelerin başında ise ağabey geliyor. Peki, ağabey mi abi mi yazılır? | Ağbi yazmak doğru mu?

Abi mi ağabey mi yazılır?

Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir algısı doğru değildir. Çünkü bütün kelimeler yazıldığı gibi okunmaz. Bazı kelimeler yazılışından farklı telaffuz edilir. Bu sebeple günlük konuşma dilinde kullanılan bazı kelimelerin yazımı farklıdır.

Ağbi mi yazılır?

Abi olarak konuşma dilinde kullanılan kelimenin doğru yazımı ‘AĞABEY’dir. Yazı yazarken ağabey yerine ağbi ya da abi yazmak yazım yanlışı yapmanıza yol açar. TDK sözlüğünde abi kelimesi bulunmuyor.

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Ağabey nasıl okunur?

Bir diğer konu ise ağabey kelimesinin nasıl okunduğudur. Ağabey yazıldığı gibi ağabey olarak okunur. Ancak konuşma dilinde abi şeklinde telaffuz etmek hata değildir.

Ağabeyim nasıl yazılır?

Abim mi ağabeyim mi yazılır? TDK’ya göre doğru yazım şekli ağabeydir. Abim yazımı ise yalnıştır. Bunun yerine ağabeyim yazılması doğru olacaktır.

Ağır abi nasıl yazılır?

Halk arasında ağır abi ifadesi sıklıkla kullanılır. Bu söylemi de doğru şekilde yazmak istiyorsanız; abi değil ağabey yazmanız gerekiyor.

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