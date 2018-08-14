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ABD’yi son defa uyardı: Bedelini ödeyecekler!

Ekonomik darbe girişimine savaş açan Başkan Erdoğan, “Küresel sistemin kabadayıları, bedeli kanla ödenmiş kazanımlarımıza hoyratça el uzatamaz. Bunlar gerçekten ihanet şebekesi ama biz yüz vermeyeceğiz, bu tür spekülasyonları yapanlara da gereken bedeli ödeteceğiz” dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 12:13
ABD’yi son defa uyardı: Bedelini ödeyecekler!

YENİ AKİT / ANKARA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına verilen yemekte yaptığı konuşmada haydut ABD’yi bir defa daha uyardı. Başkan Erdoğan, “Bunlar gerçekten ihanet şebekesi ama biz bunlara yüz vermeyeceğiz, bu tür spekülasyonları yapanlara da gereken bedeli ödeteceğiz” diye sert çıktı.

BEDELİNİ KANLA ÖDEDİĞİMİZ KAZANIMLARA EL UZATAMAZ

Olan biteni anlatan Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bugün yaşadığımız hadisenin ne 1994, ne 2001, ne 2007 kriziyle bir ilgisi yoktur. Terörden ekonomik manipülasyonlara bir dizi operasyona maruz kalmamızın en önemli sebebi, milli menfaatlerimiz noktasında tavizsiz bir tutum takınmış olmamızdır. Gerçekten bambaşka bir durumla karşı karşıyayız. NATO müttefiki olarak ciddi bedeller ödemiş bir devlete karşı her alanda böylesine düşmanca tavır içine girilmesinin hiçbir makul gerekçesi yoktur. Burada amaç, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek hatta mümkünse bağcının dişlerini dökmek, ciğerini de sökmektir. Bunların yapmak istediği bu. Küresel sistemin kabadayıları, bedeli kanla ödenmiş kazanımlarımıza hoyratça, destursuzca el uzatamaz.”

DÖVİZ MUTLAKA DÜŞECEKTİR

Vatandaşa itidal çağrısında da bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Döviz kuru, ekonominin kuralları içindeki makul seviyesi neyse en kısa zamanda mutlaka oraya da oturacaktır. Hiç endişe etmeyin, bu konuda rahat olun. Türkiye’nin ekonomik dinamikleri sağlamdır, güçlüdür, yerindedir ve yerinde olmaya da evelallah devam edecektir.”

HER TÜRLÜ SAVAŞA HAZIRIZ

Başkan, sözlerini şöyle tamamladı: “Devletlerin başarısının sırrı, şayet barış istiyorlarsa daima savaşa hazır olmalarında yatar. Biz hazırız, onu söyleyeyim. Her şeyimizle hazırız. İşte bunu Fırat Kalkanı’nda da Afrin’de de ortaya koyduk, yarın da koyarız. Millet olarak bu coğrafyadaki varlığımızı, birilerinin ihsanına, lütfuna, ikramına borçlu değiliz. Her zaferimizin ardında milletimizin fedakarlığı vardır, alın teri vardır.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 12:13
  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  2. Dolar
  3. ABD

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