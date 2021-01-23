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Dünya ABD'yi sallamıştı! Biden o fotoğraf için özür diledi
Dünya

ABD'yi sallamıştı! Biden o fotoğraf için özür diledi

Donald Trump'ın ardından ABD başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, Kongre Binası’nda görevli Ulusal Muhafızlardan bazılarının bir otoparkta uyurken çekilen fotoğraflarının eleştirilere neden olmasının ardından özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 13:02:00 -
ABD'yi sallamıştı! Biden o fotoğraf için özür diledi

BBC'nin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Joe Biden, Ulusal Muhafızların otoparkta uyumak zorunda kalması üzerine, birliğin komutanını arayarak olanlar için özür diledi ve ihtiyaçlarını sordu.

First Lady Jill Biden da Ulusal Muhafızları, şahsen teşekkür etmek için askerlerden bazılarını ziyaret ederek, Beyaz Saray'dan getirdiği bisküvileri hediye etti.

First Lady, "Beni ve ailemi güvende tuttuğunuz için hepinize şahsen teşekkür etmek amacıyla bugün buraya gelmek istedim." ifadelerini kullandı.

Ulusal Muhafızların otoparkta yatırılması tepki çekmişti

Biden'ın yemin töreninin yapılacağı günlerde kente gelen Ulusal Muhafızların, Kongre koridorlarında yerlerde yatması ulusal ve uluslararası basının dikkatini çekmişti.

Öte yandan 21 Ocak gecesi Ulusal Muhafızların, Kongrenin otoparkında yattıklarını gösteren fotoğraflar büyük tartışmalara yol açmıştı.

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