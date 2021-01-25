  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'yi karıştıran iddia! Trump intikam almak için harekete geçti
Dünya

ABD'yi karıştıran iddia! Trump intikam almak için harekete geçti

ABD Başkanlık koltuğunu Joe Biden'a kaptıran Donald Trump'ın kendisine ihanet eden Cumhuriyetçi senatörlerden "intikam almaya" hazırlandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 14:43:00 -
ABD'yi karıştıran iddia! Trump intikam almak için harekete geçti

ABD Başkanlığı görevini devrettikten sonraki ilk hafta sonunu Florida'daki Mar-a-Lago'da golf oynayarak geçiren Donald Trump'ın kendisine ihanet ettiğine inandığı Cumhuriyetçilerden "intikam almayı planladığı" iddia edildi.

Ayrıca Beyaz Saray'dan ayrıldıktan dört gün sonra Trump, yeni bir parti kurmanın ipuçları vermeye de devam etti. The Washington Post'un haberine göre Trump, golf oynarken yanındakilerle "kendisine ihanet eden Cumhuriyetçilerden nasıl intikam alabileceğini" konuştu.

ABD basınına göre Trump'ın hedefindeki Cumhuriyetçiler arasında partinin Temsilciler Meclisi'ndeki 3 numarası Liz Cheney, Georgia Valisi Brian Kemp ve kendisini Kapitol saldırısını teşvik etmekle suçlayanlar ve 'seçimlerde hile yapıldığını' kabullenmeyenler bulunuyor.

"Yeni parti kurulabilir"

Washington Post ayrıca Donald Trump’ın golf oynarken çevresindekilere MAGA (Make America Great Again - Amerikayı yeniden harika yap) ya da Patriot Party (Vatansever Partisi) isimleriyle yeni partiler kurabileceğinin ipuçlarını vermeye devam ettiğini yazdı.

Temsilciler Meclisi bugün "Trump'ın Kongre saldırıları konusunda halkı kışkırttığı" yönündeki suçlamaları Senato'ya yollayacak. Duruşmalar 8 Şubat'ta başlayacak. Öte yandan, Cumhuriyetçi bazı isimlerin Trump'a karşı oy kullanması beklense de bunun Trump'ı azletmek için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa yeteceği düşünülmüyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O şehirde koronavirüs bitti! Konvoyla kutlama yaptılar
Gündem

O şehirde koronavirüs bitti! Konvoyla kutlama yaptılar

Konya’nın Çeltik ilçesinde koronavirüs vakalarının sıfırlandığı açıklandı. İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran, vaka sayısının tamamen bittiğin..
Esed rejimi askerlerine pusu!
Dünya

Esed rejimi askerlerine pusu!

Suriye’de Palmyra ile Deyr ez Zor’u birbirine bağlayan yolda Esed rejimine ait askeri personel taşıyan otobüse silahlı saldırı düzenlendi. S..
İki ülke arasında gerginlik sürüyor! Kara yoluyla gitmesine izin vermediler
Dünya

İki ülke arasında gerginlik sürüyor! Kara yoluyla gitmesine izin vermediler

Sudan, Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Yibeltal Aemro'nun ülkesine kara yoluyla gitmesine müsaade etmedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay