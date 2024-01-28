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Dünya ABD'yi ikiye bölen karar! Trump'tan Teksas çağrısı
Dünya

ABD'yi ikiye bölen karar! Trump'tan Teksas çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 03:11:00 -
ABD'yi ikiye bölen karar! Trump'tan Teksas çağrısı

ABD'de Teksas eyalet yönetimi ile Biden yönetimi arasındaki gerginlik sonrası açıklamalarda bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump, 25 eyalet gibi kendisinin de Texas yönetimine destek çıktığını belirterek Ulusal Muhafızların gönderilmesi çağrısı yaptı.

ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Texas'a destek veren bildiri yayınlamasının ardından ABD'de gündem Texas ve ABD hükümeti arasındaki gerginlik had safhaya ulaştı.

ABD ikiye bölündü

Gerilimin kaynağı, ülkenin güney sınırının güvenliğine ilişkin tartışmalar. Konu, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki en ciddi tartışma konularından biri haline geldi.

Yüksek Mahkeme'nin sınırın belli bölgelerine yerleştirilen dikenli tellerin kaldırılması kararıyla tansiyon daha da arttı.

Texas Valisi Greg Abbott kararı tanımayacağını duyurdu.
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25 Cumhuriyetçi vali de Texas'a desteğini açıkladı. Konu Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında güç yarışına döndü.

Trump, tüm eyaletlere çağrı yaptı

Texas'a bir destek de Cumhuriyetçilerin en güçlü başkan aday adayı, eski ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Trump, tüm eyaletlere çağrı yaparak ulusal muhafızlarını Texas'a göndermeleri çağrısı yaptı

ABD'nin güney sınırının yasa dışı göçmenlerden korunması gerektiğini belirtti.

Texas Valisi de eyaletin bünyesinde yer alan Ulusal Muhafızların bölgede görevlerine devam ettiğini açıkladı.

10 Cumhuriyetçi eyaletin destek için bölgeye ulusal muhafız gönderdiğini duyurdu.
Vali Abbott, federal yetkililerle karşı karşıya gelmeye hazırlıklı olduklarını da söyledi.

Ne olmuştu?

ABD'de 25 eyalet valisi, Texas ile Biden hükümeti arasında yaşanan sınır anlaşmazlığı tartışmasında Texas'ı destekledi. 25 vali, Joe Biden'ı ülkeyi savunmasız bırakmakla suçlayarak Biden karşıtı ortak bildiri imzaladı.

Biden'a karşı bildiri

25 eyalet valisi, Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırındaki tel örgülerin kaldırılması kararına karşı çıktı.

Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride , "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.

ABD'de Anayasa Mahkemesi, Meksika sınırına Texas Valisi Gregg Abbott tarafından yasa dışı göçü önlemek için çekilen tel örgünün merkezi hükümete bağlı görevliler tarafından kesilebileceğine karar vermişti.

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