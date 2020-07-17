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Dünya

ABD'yi çalkalayan iddia: Suudiler FBI ajanının peşine düştü

Suudi Arabistan hükümetinin, ABD'de yaşayan ve 11 Eylül terör saldırıları soruşturmasında başı çeken Lübnan asıllı eski FBI ajanı Ali Soufan'ın peşinde olabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 01:35:00 -
ABD'yi çalkalayan iddia: Suudiler FBI ajanının peşine düştü

ABD'nin önde gelen The New Yorker dergisinde yer alan habere göre, mayısta ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Soufan'a ulaşarak, El Kaide'in peşinde olduğu bilgisini paylaştı.

CIA'in kendisine ulaşmasından iki hafta sonra ise Soufan, sosyal medyada ''kin dolu'' bir kampanyanın hedefi oldu.

Cemal Kaşıkçı'yı hedef alanların bir kısmıyla aynı kişiler

Soufan, ölüm tehditleri içeren mesajları FBI'a götürdükten sonra soruşturma başlatıldı ve siber güvenlik uzmanları, sosyal medyada başlatılan söz konusu kampanyanın bir ucunun öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı hedef alanların bir kısmıyla aynı kişiler olduğunun izini sürdü.

Uzun süredir El Kaide tarafından düşman görülen Soufan, eski FBI ajanı olarak, Kenya ve Tanzanya'da Amerikan büyükelçilikleri ve Yemen'de U.S.S. Cole savaş gemisine saldırılar düzenleyen militanları da soruşturdu.

FBI'dan ayrıldıktan sonra güvenlik danışmanı şirketi kuran ve Katar polis akademisi ve istihbarat yetkililerine eğitim veren Soufan, Suudi hükümetinin öfkesini kazandı.

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