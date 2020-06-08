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Dünya

ABD'yi bu sefer de kasırga vuracak

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Cristobal Kasırgası’nın ilerleyen saatlerde ABD’yi vuracağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 01:39:00 -
ABD'yi bu sefer de kasırga vuracak

Meksika Körfezi boyunca ilerleyen Cristobal Kasırgası’nın ilerleyen saatlerde ABD’nin Louisiana, Mississippi, Alabama ve Florida eyaletlerini vurması bekleniyor. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, tarafından yapılan açıklamada Meksika Körfezi boyunca ilerleyen Cristobal Kasırgası’nın önümüzdeki birkaç saat içinde ülkeyi vurmaya başlayacağını duyurdu. Servis, öncelikle Louisiana eyaletinin kasırgadan etkileneceğini açıkladı. Servis, ayrıca kasırga nedeni ile sel ve fırtına beklendiğini ifade etti.

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