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ABD'ye yönelik dijital boykot kararı nasıl fırsata çevrilebilir?

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan ABD merkezli medya kuruluşları ve şirketlere yönelik başlatılan dijital reklam boykotunun fırsata çevrilebileceğini açıkladı. Said Ercan; Balkanlar, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri gibi geniş bir coğrafyada etki alanı düşünüldüğünde, Türkiye'den oluşturulacak anlık mesajlaşma servisi, arama motoru ve sosyal medya platformunun ülkeye döviz getirici etkisi olacaktır.

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:05
ABD'ye yönelik dijital boykot kararı nasıl fırsata çevrilebilir?

USMED Başkanı Said Ercan, Türk firmalarının,  ABD merkezli medya kuruluşları ile reklam şirketlerine ciddi miktarlarda ödeme yaptığını söyledi.

Türkiye'deki firmaların özellikle ABD merkezli medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarına yıllık 3 ila 5 milyar dolar ödeme yaptığı aktaran Ercan, "ABD'ye geçen yılki 8,7 milyar dolarlık ihracatımız dikkate alındığında, bunun yarısı kadar tutarı bu ülkenin reklam şirketlerine bir karşılığı olmadan iade ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bu tutarın 5 yıl içinde 50 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini anlatan Ercan, reklam bütçesinin yurt dışına özellikle de ABD merkezli şirketlere gitmesinin engellenmesi için adım atılması gerektiğine kaydetti.

Ercan, Türkiye'de sosyal medya ve dijital reklam şirketleri için ciddi potansiyel olduğunu işaret ederek, bu alanda önemli isimlerin Türkiye’ye davet edilerek çok büyük bir platform kurulabileceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı avantaja da değinen Ercan, "ABD merkezli medya kuruluşları ve şirketlere yönelik başlatılan dijital reklam boykotunun fırsata çevrilebileceğini düşünüyorum. Balkanlar, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri gibi geniş bir coğrafyada etki alanı düşünüldüğünde, Türkiye'den oluşturulacak anlık mesajlaşma servisi, arama motoru ve sosyal medya platformunun ülkeye döviz getirici etkisi olacaktır."dedi.

Söz konusu şirketlerin reklam gelirleri karşılığı Türkiye'ye vergi ödemediğine de dikkati çeken Ercan, yerli reklam servislerinin hızlı şekilde aktif edilmesi gerektiğini vurguladı. Ercan, "Reklamı yapan Türk firması, reklamı gören Türk kullanıcı ama parayı başkası alıyor. Bunun önüne geçilmeli."ifadesini kullandı.

"ABD'YE REKLAM VERME"

ABD hükümetinin Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlarına tepki olarak sosyal medya üzerinden başlatılan ve büyük destek gören "ABD’ye reklam verme" kampanyasına, THY ve Türk Telekom'un aralarında bulunduğu şirketler katılmıştı.

Türk Telekom Üst Yöneticisi  Paul Doany, şirketin kampanyanın ilk katılımcılarından biri olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli SSP (supply side platform–yayıncılar için reklam teknolojileri platformu) firması Admatic Grup ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 14:05
  1. dijital reklam
  2. döviz
  3. ABD
  4. boykot
  5. USMED

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  • ömer gençömer genç1 sa önce
    yap kendi arama motorunu-sosyal medyanı-birde linux kullanabiliriz ücretsiz ve çok hızlı.Bedava office ler var kalite çok iyi.
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