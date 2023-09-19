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Ekonomi ABD'ye Türkiye damgası! Görmeyen kalmadı
Ekonomi

ABD'ye Türkiye damgası! Görmeyen kalmadı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 22:17:00 -
ABD'ye Türkiye damgası! Görmeyen kalmadı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, New York'un Times Square meydanından yaptığı Türkiye için yatırım davetini görmeyen kalmadı.

Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ve Türkiye Başkonsolosluğu nezdindeki daimi misyonuna ev sahipliği yapan gökdelen New York Türk Evi’nde ofis açtı. Bugün ise dünya çapında yaptığı Türkiye için yatırım daveti ile gündem oldu.

New York’taki tüm ekranlardan dünyaya Türkiye için yatırım daveti!

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi New York’un Times Square olarak bilinen meşhur meydanında bulunan devasa ekranlar aracılığıyla tüm dünyaya çağrıda bulundu ve Türkiye için yatırım daveti yaptı. 18 Eylül’de başlayan bu çalışma, yarın akşama kadar devam edecek.

Peki bu çalışmayla ne hedefleniyor ve yatırımcılara neler vaat ediliyor? Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi konuyu şu sözlerle açıklıyor:

“Dünyanın içinden geçtiği tüm belirsizlikler, kırılganlıklar, dalgalanmalar, ve istikrarsızlıklara rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor; bölgesel güç odağı ve küresel diplomasinin/ticaretin oyun kurucu önemli bir aktörü olmayı sürdürüyor.

Dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomisiyle Türkiye, sürdürülebilir uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) çekmek için yatırımcı dostu politikalar ve geniş yetenek havuzunun yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim sunuyor.”
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Türkiye;

Güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomiye sahip.
Yatırım süreçlerini kolaylaştırıcı reformları kararlılıkla hayata geçiriyor.
Derin, yetenekli ve rekabetçi bir yetenek havuzu sunuyor.
Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesiştiği noktadaki stratejik konumuyla küresel pazarlara erişim sağlıyor.

Ekonomi:

Satın alma gücü paritesine (SGP) göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi.
Son 20 yılda ortalama %5,4 oranında büyüme sergiledi.
G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan’ın ardından dünyanın en hızlı büyüyen 3. ekonomisi.
Pandemi ve küresel ekonomik şoklara rağmen V-tipi toparlanmayla dayanıklılığını kanıtladı.
Son 20 yılda güçlü bir sürdürülebilir kalkınma modeli ortaya koydu.

Dış Ticaret:

2002 yılında 36 milyar ABD doları olan ihracat, 2022 yılında 255 milyar ABD doları oldu.
Küresel ihracattan alınan pay %1’in üzerine çıktı.
İhracat tutarı 1 milyar ABD doları ve üzerinde olan ürünlerin sayısı 2002 yılında 9 iken 2022 yılında 53’e ulaştı.
Yatırım:

Uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, 1980-2002 yılları arasında 15 milyar ABD doları seviyesinde yer alırken, bu rakam 2003-2023 yılları arasında 256 milyar ABD dolarını aştı.
Küresel UDY’den alınan pay 2002 yılına dek %0,2 iken günümüzde %1’in üzerine çıktı.
Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı son 20 yılda on kattan fazla artış göstererek 6.000’den 80.000’e ulaştı.
Son 20 yılda Türkiye’ye gelen UDY’nin coğrafi dağılımı incelendiğinde, Avrupa %70’lik payla başı çekerken, onu %15 ile Asya, %8 ile Amerika ve %7 ile Körfez ülkeleri takip ediyor.
UDY’nin sektörel dağılımında ise finansal hizmetler ve bankacılık en fazla UDY çeken sektörler olurken, onu imalat sanayi, enerji, toptan ve perakende ticaret ve bilgi-iletişim teknolojileri izliyor.
UDY akışlarında, Türkiye’nin barındırdığı potansiyele güvenip ülkenin bölgesel üretim, mühendislik, Ar-Ge, lojistik ve yönetim merkezi konumunu pekiştiren uluslararası yatırımcıların katkıları kilit rol oynuyor.
Türkiye’yi coğrafi komşularından ayrıştırarak uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye yönelmelerinde rol oynayan değer önerilerine bakıldığında genç, nitelikli, rekabetçi, teknolojiyi yakından takip eden ve girişimci iş kültürüne sahip yetenek havuzu öne çıkıyor.

Yatırım Ofisi’nin amacı:

Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu sağlamlaştırarak ileriye taşıyacak, katmadeğerli ve teknoloji odaklı yatırımları çekmek.
E-mobilite, yaşam bilimleri, enerji depolama, kimya, BİT, makine, ileri üretim, savunma-havacılık ve tarım desteklenen öncelikli sektörler arasında yer alıyor.

Kaynak: Shiftdelete

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