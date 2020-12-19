ABD'ye tehdit oluşturacak ülkelerde "iç çatışmaları önleme stratejisi" belgesi yayımlandı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, zaafı veya başarısızlığı ABD'ye tehdit teşkil edecek ülkelerde "iç çatışmaların çıkmasını engelleme" adı altında hükümet, halk ve sivil toplum kuruluşlarını destekleme stratejisi yayımladı.

Bakanlığın yayımladığı belgedeki stratejinin temelinin, 2017 Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinde belirtilen "ABD menfaatlerine tehdit teşkil edebilecek kırılgan devletlerdeki aktörlerin desteklenmesi gerektiği" değerlendirmesine dayandırıldığı ifade edildi.

Belgede, ABD'nin belirlediği ülkelerde ortaya çıkan siyasi ve ekonomik krizlerin, kendi menfaatlerinin aleyhine işleyecek bir duruma gelmesini engellemek amacıyla siyasi parti, hükümet, sivil toplum gruplarına destek vereceği belirtildi. ABD'nin, seçtiği ülkelerde iç barışı inşa etmek ve çatışmalar ortaya çıkmadan öngörmek ve engellemek için "bazı kabiliyetler" kuracağı vurgulandı.

İkinci amacın ise devam eden çatışmaların ABD menfaatlerine uygun şekilde siyasi çözüme kavuşturulması için kapsayıcı bir siyasi sürece destek vermek olduğu kaydedildi.

ABD'nin belirlenen ülkelerde ortaklıklar inşa etmesini ise üçüncü amaç olarak belirten strateji belgesinde, "Bu strateji sivil toplum, özel sektör, bölgesel ortaklar ile finansal yükü paylaşacak ve (belirlenen ülkelerdeki durumla ilgili) ikili, çok taraflı uzmanlık katısı sağlayacak ortaklıklar kurma kararlılığını da ortaya koyuyor." denildi.

Belgede ayrıca, "Bu yeni yaklaşımla, ABD geçmişte yaptığı hatalardan kaçınacak ve ABD'nin kırılgan yerlerdeki ulusal güvenlik menfaatlerini daha iyi ilerletecektir." ifadesine de yer verildi.

ABD'nin Afganistan işgalinin Taliban ile masaya oturmak zorunda kalması ile sonuçlanmasının ardından yayımlanan bu strateji belgesinin, bundan sonra menfaatlerinin tehdit altında olduğu ülkelere daha siyasi müdahalelerde bulunacağı anlamına geldiği ifade ediliyor.