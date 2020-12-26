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Medya ABD’ye öyle Katar’a böyle: Cumhuriyet kuyruk acısını manşetten verdi!
Medya

ABD’ye öyle Katar’a böyle: Cumhuriyet kuyruk acısını manşetten verdi!

Türkiye'deki yabancı yatırımların geri çekildiğini öne süren Cumhuriyet Gazetesi, asıl kuyruk acısını manşetinden yayınladığı 'Katar ABD'yi solladı' başlıklı haberinde itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:56:00 - 2020-12-26 15:14:03
ABD’ye öyle Katar’a böyle: Cumhuriyet kuyruk acısını manşetten verdi!

Cumhuriyet Gazetesi manşetinden yayınladığı 'Katar ABD'yi solladı' başlıklı haberde asıl kuyruk acısının ne olduğunu itiraf etti.

Asıl dertleri Katar'ın yatırım yapması!

Cumhuriyet Gazetesi, "Borsa İstanbul’da en yüksek portföy değerine sahip yabancı yatırımcı sıralamasında Katar, ABD’yi sollayarak tepeye yerleşti. ABD’li yatırımcılar 2020 üçüncü çeyrekte 5 milyar dolarını geri götürdü." diyerek Türkiye'nin yabancı yatırımcı kaybetmesinden endişe edildiği algısıyla ABD sermayesinin Katar'ın altına düşmesinden rahatsızlıklarını ifade ettiler.

'Yabancı yatırımcı Türkiye'ye güvenmiyor' algısı

Asıl derdi yabancı sermayenin Türkiye'ye yatırımını azaltması değil, Katar'ın Türkiye'ye yatırım yapması olan Cumhuriyet, söz konusu haberinde Cumhuriyet yazarı ve Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan'ın görüşlerine de yer verdi. Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşandığını ve bu sebeple ABD kaynaklı sermayenin Türkiye'ye güvenmediği için çekildiği öne süren Prof. Yeldan, "Türkiye’nin 2018’den beri yaşadığı ekonomik krizle birlikte uluslararası yatırımcılar gözündeki cazibesi hızla düşmeye başladı. İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, güvenilir bir ekonomik sistem arar. Sermaye uzun vadeli planlar yapabilmek için ülkelerde makro ekonomik istikrar, bağımsız çalışabilen kurumlar ve her şeyden önce hukukun üstünlüğünü görmek ister." dedi.

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