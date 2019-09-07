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ABD’ye ihracatta dikkat çeken artış

Demir ve Demir Dışı metaller sektörü Ocak-Ağustos döneminde 5.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:17
ABD’ye ihracatta dikkat çeken artış

Demir ve Demir Dışı metaller sektörü Ocak-Ağustos döneminde 5.4 milyar dolarlık ihracatla genel ihracattan yüzde 4.8’lik pay aldı. Aynı dönemde Türkiye’nin önemli hedef pazarları arasında yer alan ABD’ye yapılan ihracat yüzde 42 artışla 279.3 milyon dolara yükseldi.


İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, ihracatta artış ivmesinin Ağustos ayında da devam ettiğini ve geçtiğimiz yıl toplamında ulaşılan 8.2 milyar doları bu yıl geçeceklerini söyledi.


Alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, bağlantı elemanları kilitler ve el aletleri, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere dokuz alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Ağustos ve ilk 8 aylık ihracat rakamlarını açıkladı.


İDDMİB’den yapılan açıklamaya göre, sektör Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1.95 artışla 612.7 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında ise ihracat yüzde 1.88 artışla 5.4 milyar dolar oldu. Sektör ağustos ayında 12.5 milyar dolar olan toplam ihracattan yüzde 4.9, ilk 8 ayda 111 milyar dolar olan ihracattan ise yüzde 4.8 pay aldı.


Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı 2019 Ağustos ayı itibarıyla 330.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 77.7milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, onu 35.4 milyon dolar ile İngiltere ve 32.8 milyon dolar ihracat ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti.


Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektör olduklarını ifade etti. Öztiryaki, ihracatta artış ivmesinin Ağustos ayında da devam ettiğini ve geçtiğimiz yıl toplamında ulaşılan 8.2 milyar doları bu yıl geçeceklerini söyledi.


ABD’ye olan ihracata dikkat çeken Öztiryaki, toplamda 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz olan ve kendilerinin de sektör olarak hedef pazar belirledikleri bu ülkeye yapılan satışlarda çok önemli bir artış olduğunu dile getirdi. Öztiryaki, sektör ihracatında dördüncü sırada yer alan ABD’ye ihracatın 8 aylık dönemde yüzde 42 oranında artarak 279.3 milyon dolara ulaştığını belirtti. ABD pazarında Çin’den boşalacak alana talip olduklarını ve sene başından bu yana yoğun çalışmalar yaptıklarını kaydeden Öztiryaki, artış trendinin devam etmesini beklediklerini söyledi.


2019 Ocak-Ağustos döneminde alt sektör ihracatında alüminyum ürün grubunun 1.94 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldığını söyleyen Öztiryaki, "Alüminyum sektörünü 1.17 milyar dolar ile Metal Eşyalar, 1.15 milyar dolar ile Demir Çelik Mamulleri ve 1.03 milyar dolar ile Bakır sektörleri takip etti. Ağustos ayı itibariyle de sektörde en fazla ihracat 232.4 milyon dolar ile alüminyum sektöründe gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:17
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