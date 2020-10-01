  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'ye gitmek isteyen Honduraslı mülteciler Guatemala'ya vardı
Aktüel

ABD'ye gitmek isteyen Honduraslı mülteciler Guatemala'ya vardı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 23:05:40 -
ABD'ye gitmek isteyen Honduraslı mülteciler Guatemala'ya vardı

BUENOS AIRES (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ABD'ye ulaşmak üzere yola çıkan binden fazla Honduraslı mülteci, Guatemala'ya ulaştı.

Guatemala basınında çıkan habere göre, daha iyi hayat şartları için ülkelerinden yola çıkan ve Guatemala ile Meksika'yı geçerek ABD'ye ulaşmak isteyen aralarında çocukların da bulunduğu binden fazla Honduraslı mülteci, çeşitli sınır kapılarından geçerek Guatemala'ya ulaştı.

Honduras'tan sosyal medya üzerinden toplanarak yola çıkan göçmenlerin büyük bir kısmının kimlik ve pasaport gibi belgeleri taşımadığı açıklandı.

Basına yansıyan görüntülerde de ülkenin çeşitli sınır kapılarına yığılan göçmenlerin kapılardan koşarak geçtiği görüldü.

Ayrıca, göçmenlerin Guatemala'ya girmeleri için gereken Kovid-19 testinin de bulunmadığı belirtildi.

Yaklaşık iki yıl önce Orta Amerika'nın çeşitli ülkelerinden ABD'ye gitmek için kalabalık bir göçmen karavanı yola çıkmış ve ara seçimlerin yapıldığı dönemde ülkedeki tartışma konularından birisi olmuştu.

Son iki yılda Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye giden göçmenlerden 300'den fazlası hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Ordusu SİHA ile vurdu! İsrail yapımı drone...
Dünya

Azerbaycan Ordusu SİHA ile vurdu! İsrail yapımı drone...

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'a ait bir top mevzisini yok ettiği anlarda ortaya çıkan bir görüntü olay oldu.
AK Parti’yi devirmek için ülkesini satan adamlarla karşı karşıyayız
Medya

AK Parti’yi devirmek için ülkesini satan adamlarla karşı karşıyayız

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın köstebeği eski astsubay Erdal Baran'ın, "Keşke FETÖ'cüler Kıbrıs'ı teslim etseydi" dediği ve T..
Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor
Gündem

Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor

Kahraman Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ı 4 günde darmaduman etti. Ermenistan askerleri kaçacak delik ararken Azerbaycan ordusu işgal ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay