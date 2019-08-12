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ABD’ye çarpıcı gönderme! Mustafa Destici’den ‘Güvenli Bölge’ açıklaması!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması için ABD ile varılan "Güvenli Bölge" mutabakatına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:57
ABD’ye çarpıcı gönderme! Mustafa Destici’den ‘Güvenli Bölge’ açıklaması!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ile varılan "Güvenli Bölge" mutabakatına ilişkin, "ABD'nin, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması, bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesinden ziyade, sanki orada PYD/YPG'yi korumaya dönük bir mutabakat zemini aradığını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, BBP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma programına katıldı. Burada partililere hitap eden Destici, Türk ve Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. 

Türk ve İslam coğrafyalarında yaşanan zulümlere işaret eden Destici, "Bizim birliğe ve dirliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

ABD ile Türkiye arasındaki, Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin mutabakatı değerlendiren Destici, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekat yapmasına ABD'nin uzun süre karşı çıktığını söyledi.

Türkiye'nin kararlı tutumu karşısında bu noktaya gelindiğini belirten Destici, "Bu noktaya temkinli, ihtiyatlı yaklaşmalıyız. Çünkü ABD'nin, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesinden ziyade, sanki orada PYD/YPG'yi korumaya dönük bir mutabakat zemini aradığını düşünüyorum" dedi.

Destici, "Irak'ın kuzeyinde PKK'ya koruyuculuk yapan ABD'nin, bugün PYD/YPG'ye şemsiye olmak için burada bulunduğunu" kaydederek, "Aynı yılanlara aynı delikten sokulmamalıyız. Geçmişte yaşadıklarımız bizim için büyük bir tecrübe. Kendi göbeğimizi kendimiz keserek bu bölgeden terör örgütlerini temizlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de değerlendiren Destici, Türkiye'nin tutumunu takdirle karşıladıklarını, bundan "bir milim dahi geri adım atılmaması" gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda, vatandaşları bayram tatili dönüşü trafikte dikkatli olmaları konusunda uyaran Destici, partililerle bayramlaşarak çocuklara harçlık dağıttı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:57
  1. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
  2. ABD
  3. PYD/YPG
  4. Türk
  5. İslam
  6. Fırat
  7. Irak
  8. Doğu Akdeniz

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