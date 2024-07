ABD’ye 5 milyar dolarlık gıda ihracatı hedefi

Bu büyük hedefe ulaşmak için Türk gıda sektörü, 23-25 Haziran 2024 tarihlerinde New York’ta düzenlenen Summer Fancy Food Fuarı’nda 37 firmayla yer aldı. Summer Fancy Food Fuarı’nın Türkiye Milli Katılımını 25 yıldır başarıyla gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri, 2024 yılında da fuarın milli katılım organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Türk Lezzetleri Summer Fancy Fuarında Büyük İlgi Gördü

Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “2019-2023 yılları arasında ABD’nin toplam gıda ithalatı yüzde 35’lik bir artışla 156 milyar dolardan 211 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Türkiye’nin ABD’ye gıda ihracatı yüzde yüzün üzerinde artış göstererek 708 milyon dolardan 1 milyar 712 milyon dolara yükseldi. Türk gıda ihracatçıları olarak başarımızı daha da ileri taşıyarak ABD’ye 5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduk. Summer Fancy Food Fuarı’nda Türk pavilyonunda kurulan trend alanında, Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ticaret Bakanlığı destekli Turquality projesi kapsamında işbirliği yapılan ünlü şefler Tom Macrina, Reimund Pitz ve Greg Matchett, Türk lezzetlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.” diye konuştu.

Başkan Işık, “Üç gün boyunca farklı seanslarda hazırlanan menülerde, kuru yemiş, kuru meyveler, deniz ürünleri, bakliyatlar, zeytin, zeytinyağı, kuru domates ve baharatlar gibi ihracatı hedeflenen gıda ürünlerimizi tanıttık. Ayrıca, Türk şarapları, Türk zeytinyağı, Türk bitki çayları ve Türk kahvesi seminer ve tadımları gerçekleştirdik. Bu etkinlikler, ABD’li ünlü gıda influencerları tarafından sosyal medya platformlarında #TurkishTastes etiketiyle paylaşılarak büyük ilgi gördü. 2019 yılında ABD’de güçlü ve köklü kuruluşlar ve ticari bağlantılar kurmak için katalizör rolü oynayacak üst düzey profesyonellerden oluşan Turkish Tastes topluluğunu inşa etmek üzere başlatılan Turquality tanıtım projesi, Summer Fancy Food Show fuarı ile birleştirilerek ticarileşme yolunda büyük adımlar atıldı. Proje, tanıtım projelerinin ticarileştirilmesi adına örnek bir model olarak hayata geçirildi.” dedi.

New York’ta Turkish Tastes Resepsiyonu

Fuar ile eş zamanlı olarak, Turquality projesi kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Türk Evi’nde gerçekleştirilen resepsiyona Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında oluşturulan Turkish Tastes topluluğunun en büyük partnerlerinden olan ve ülke genelinde üst düzey 20 bin şefin üyesi olduğu Amerika Aşçılar Federasyonu (ACF) Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile diğer Corporate şefler, Us Foods, P&G Seafood, Driscoll Foods ve Hilton Hotels gibi önemli kuruluşların satın alma yetkilileri, distribütörler, broker partner kurum temsilcileri, basın temsilcileri ve yabancı diplomatların davet edildiği resepsiyonda, Türk gıda sektörünün seçkin ürünleri hem Türk mutfağına ait menülerde hem de diğer dünya mutfaklarından seçilen menülerde kullanılarak davetlilere ikram edildi.



Summer Fancy Food Fuarı’na Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk’ün aralarında bulunduğu bir heyet, Ege İhracatçı Birlikleri’ni temsilen katıldı. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve New York Ticaret Ataşeleri Filiz Köseyener, Bilgehan Ramazan Caner ve Osman Nuri Gökbulut fuar süresince Türkiye standını ziyaret ederek Türk firmalarına ABD ile ilgili deneyimlerini aktardılar.

