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Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan yeniakit.com.tr canlı yayınında, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'a cevap

Mehmet Özmen'in sunduğu "Ülke Gündemi" programına konuk olan gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, kendisini hedef gösteren AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın açıklamalarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:10:00 - 2020-08-11 12:40:10
Abdurrahman Dilipak'tan yeniakit.com.tr canlı yayınında, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'a cevap

“AKP’nin papatyaları” başlıklı yazısında kullandığı ifade nedeniyle özellikle “feminist” çevrelerin tepkisiyle karşılaşan gazetemiz köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını cevapladı.

-AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın basın toplantısında söylediği sözler ne anlama geliyor?

-AK Parti, Abdurrahman Dilipak’a neden suç duyurusunda bulunma kararı aldı?

-Dilipak’ın yazısından AK Parti içindeki ‘AKP’liler’ neden rahatsız oldu?

-Akit, AK Parti içindeki ‘AKP’lilerin’ hedefinde mi?

Mehmet Özmen soruyor, Abdurrahman Dilipak canlı yayında cevapladı.

Yayın Linki:

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Yorumlar

Harun

Helal olsun. AK Partinin içindeki sapıkları deşifre ettin.
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Cemalettin

Sayın Dılıpak siyasette birşeyler değiştirmek istiyorsa niye siyasete katılmıyor da bu yol ile Akp zarar veriyor. Sayın Dilipak kime hizmet ediyor? İstanbul anlaşması değişmesi gerektiğini Sayın Tayyip Erdoğan bilmiyorum? Dilipaktan mi akıl alması gerekiyor.
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