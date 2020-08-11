Abdurrahman Dilipak'tan yeniakit.com.tr canlı yayınında, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'a cevap
Mehmet Özmen'in sunduğu "Ülke Gündemi" programına konuk olan gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, kendisini hedef gösteren AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın açıklamalarına cevap verdi.
“AKP’nin papatyaları” başlıklı yazısında kullandığı ifade nedeniyle özellikle “feminist” çevrelerin tepkisiyle karşılaşan gazetemiz köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını cevapladı.
-AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın basın toplantısında söylediği sözler ne anlama geliyor?
-AK Parti, Abdurrahman Dilipak’a neden suç duyurusunda bulunma kararı aldı?
-Dilipak’ın yazısından AK Parti içindeki ‘AKP’liler’ neden rahatsız oldu?
-Akit, AK Parti içindeki ‘AKP’lilerin’ hedefinde mi?
Mehmet Özmen soruyor, Abdurrahman Dilipak canlı yayında cevapladı.
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