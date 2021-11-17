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Siyaset Abdurrahman Dilipak'tan Tanju Özcan'a sert tepki! 'Varacağı yer cehennemin dibidir'
Siyaset

Abdurrahman Dilipak'tan Tanju Özcan'a sert tepki! 'Varacağı yer cehennemin dibidir'

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın göçmen vatandaşlara yönelik 'ırkçı' söylemlerini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 17:06:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın göçmenlere yönelik "ayrımcı" sözlerine değinen Dilipak, "Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Eğer 'PR' için yapıyorsa kendi siyasi geleceğine de faydası olmaz. Herhangi bir parti mensubunun da bu tür söylemlere destek vereceğini sanmıyorum." dedi.

"İnsanların en temel haklarını, aile müessesini hedef alan böyle bir açıklama kabul edilemez. Bu sadece bir öfkeyi ifade ediyor." diyen Dilipak, şu kıssaları anlattı:

"Karıncaya 'nereye gidiyorsun?' demişler. 'Kabe'ye gidiyorum' demiş. 'Gidemezsin ki' demişler. 'Yolunda ölürüm' demiş. Ya da Hz. İbrahim'i ateşe atmışlar. Küçük bir kuş ağzında bir damla su ile gelmiş. Hz. İbrahim, kuşa 'Kaç, kanatların yanacak' demiş. Kuş 'Sana su getirdim' demiş. Hz. İbrahim 'o su bu ateşe ne yapabilir?' diye karşılık vermiş. Kuş 'dostluğumuz belli olsun' demiş."

'Düşmanlığım belli olsun'

Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bolu Belediye Başkanı hangi yolda gidiyorsa, varacağı yer cehennemin dibidir. Yurtlarından olup, bize sığınmış bir halka karşı nefret söylemi ile düşmanlığım 'belli olsun' diyor. Bu hem kendine hem partisine hem de Bolululara, aslında insan olan kimseye yakışmıyor."

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