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Gündem

Abdurrahman Dilipak’tan gündem olacak sözler: Türkiye'de harekete geçtiler

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD'de bir polis cinayeti sonrası patlak veren olaylarla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:43:00 -
Abdurrahman Dilipak’tan gündem olacak sözler: Türkiye'de harekete geçtiler

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylar dinmek bilmiyor. Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı.

Abdurrahman Dilipak, ABD'nin yeni bir pandemi ile karşı kaşıya olduğunu belirterek, "ABD'de yaşananların arkasında politik lobi var. Bu lobi 11 Eylül'ü yapan lobidir. Ülkede 11 Eylül'e doğru giden bir süreç yaşanıyor. Bu seçimleri manipüle etmeye yönelik ve bir süre de devam edecek. ABD'de sonuç olarak yeni bir pandemi ile karşı karşıya" dedi.

"Türkiye'de harekete geçtiler"

Türkiye'de bazı güçlerin bir kaos çıkarma emelleri olduğunu söyleyen Dilipak, "Fransa'da başlayan olayları ABD'deki olaylar dışında düşünmemek lazım. ABD'deki bu korku ve öfke pandemisi tıpkı koronavirüs gibi diğer ülkeler sirayet edebilir. Etmeyecekse bile birileri bunu bir gerekçe yapabilir. Lübnan ve Hong Kong'da bu akıbeti görüp geri adım atılırken böyle fırsatı kollayan çevreler Türkiye dahil harekete geçtiklerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ela

sayın yazar,bu kadar karamsarlık yeter...Allah'ında bir hesabı vardır şüphesiz...
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.......

iste besledikleri kafir ordulari kendilerine saldiriyor. abd bu isin icinden kolay kolay cikamayacak gibi
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