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Gündem Abdurrahman Dilipak'tan canlı yayında 'başörtüsü' ve 'darbe' tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan canlı yayında 'başörtüsü' ve 'darbe' tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 20:58:00 -
Abdurrahman Dilipak'tan canlı yayında 'başörtüsü' ve 'darbe' tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 

  • Türkiye’de ‘darbe’ ve ‘suikast’ söylemleri ne manaya geliyor?

  • Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan provokasyonun amacı nedir?

  • Medyanın ‘kadın cinayetleri’ söylemi ve bu konuda yapılan tartışmalar toplumu nasıl etkiliyor?

Mehmet Özmen soruyor, Abdurrahman Dilipak canlı yayında yanıtlıyor.

Yeni Akit YouTube kanalımıza abone oldunuz mu?

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUKooUFrLVg&feature=youtu.be

 

 

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