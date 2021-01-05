Abdurrahman Dilipak'tan canlı yayında 'başörtüsü' ve 'darbe' tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar
Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Türkiye’de ‘darbe’ ve ‘suikast’ söylemleri ne manaya geliyor?
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Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan provokasyonun amacı nedir?
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Medyanın ‘kadın cinayetleri’ söylemi ve bu konuda yapılan tartışmalar toplumu nasıl etkiliyor?
Mehmet Özmen soruyor, Abdurrahman Dilipak canlı yayında yanıtlıyor.
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