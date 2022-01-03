Abdurrahman Dilipak'tan 'başıboş köpekler' için çözüm önerisi! 'Orman içi alanlar oluşturulmalı'

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Gaziantep'te 2 pitbull köpeğinin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırması, başıboş köpek tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Yaşanan üzücü olaydan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelere sokak hayvanı sorununu çözmeleri için adım atmaları çağrısında bulundu.

Devreye sözde hayvanseverler girdi!

Sözde hayvanseverler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına karşılık vererek, toplum için tehdit unsuru haline gelen başıboş köpekleri toplayıp barınaklara yerleştiren belediyeleri hedef aldı.

Yaşanan süreci değerlendiren gazeteci Abdurrahman Dilipak, bazı barınakların hayvanlar için sağlıklı bir ortam olmadığını belirterek, şu öneride bulundu:

"Her ülkenin sokak hayvanları için bir önlemi var. Türkiye'nin kendine özgü bir modeli uygulaması lazım. Hayvanların tabii alanlarda, orman içi bölgelerde hayatlarını sürdürmelerini sağlamamız gerekiyor. Yaşama alanlarına çok fazla müdahale etmememiz gerekiyor. Barınaklarını orman içi alanlarda oluşturmamız ve kendi beslenme ihtiyaçlarını (su) tabii olarak temin etmelerini sağlamamız gerekiyor."