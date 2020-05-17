Abdurrahman Dilipak'tan 5G ile ilgili korkutan sözler

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz günlerde kurulan 5G Virüs Platformu’nun sözcüsü olarak Akit TV’ye ropörtaj verdi. Dilipak açıklamalarında çarpıcı noktalara değindi.

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz günlerde kurulan 5G Virüs Platformu’na öncülük ederek 5G aldatmacasına karşı bir hareket başlattı. Platformun sözcülüğünü üstlenen Dilipak, açıklamalarında 5G çalışmalarına yönelik kaygılar ve koronavirüsle olan ilişkisine yönelik çarpıcı noktalara temas etti.

Dilipak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle Türkiye’deki 5G’ye yönelik projeyi yöneten kuruluş ULAK. ULAK Milli bir kuruluştur ve çok önemli bir görev yapıyor. Telefonla gerçekleştirilen iletişimin altyapısından sorumlu bu kuruluşa 5G sorumluluğunu yüklemek aslında bu kurumu istismar etmekten başka bir anlama gelmiyor."

"5G için ULAK kullanılacak"

Yaygınlaşması ve insanlara takılması planlanan 5G çiplerle toplumların biorobotlara dönüştürüleceğini aktaran Dilipak, “İnsana çip taktıktan sonra her türlü senaryoyu yazabilirsiniz, çip takılmış insanlar artık bir nesnedir. Doğrudan beynin backup’ını alabilir ve tekrar data yükleyebilirsiniz. Onu intihara da sevkedebilirsiniz, karaciğer enzimlerini de bloke edebilirsiniz, ölümüne giden süreci de hızlandırabilirsiniz. Ya da tedavi de edebilirsiniz. Tabi bunu tedavi boyutuyla gösterecekler. Hatta 5G’yi de geçip 6G’ye giden bir süreci örgütlüyorlar Türkiye’de. Nasıl İstanbul sözleşmesinde KADEM’i kullandılarsa; bu 5G projesinde de iyi taraftan gözükmek için bizim ULAK projesini kullanmaya kalkıyorlar.” dedi.