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Abdurrahman Dilipak'ın acı günü

Yazarımız Abdurrahman Dilipak'ın kayınvalidesi Fatma Turgut vefat etti.

06 Kasım 2018 Salı 22:19
Abdurrahman Dilipak'ın acı günü

Yazarımız Abdurrahman Dilipak'ın kayınvalidesi Fatma Turgut Ankara’da Gazi Üniversitesi Hastahanesi'nde bir süreden beri yoğun bakımda alzaymerden tedavi görmekteyken saat 20.00 sıralarında vefat etti.

Turgut'un cenazesinin Çarşamba günü ikindi namazına müteakip, Ankara'nın Ayaş ilçesinin Gökler köyünde kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Akit medya grubu olarak, merhumeye Allah’tan rahmet, yazarımız Abdurrahman Dilipak ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 22:19
  1. Ankara
  2. Abdurrahman Dilipak
  3. Fatma Turgut
  4. Ayaş
  5. Gökler köyü
  6. vefat

YORUM YAZ

  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer15 dk önce
    Sayın..Dilipak..Başınız..sağolsun.Allah(cc)..rahmet..etsin..
  • HasanHasan17 dk önce
    ALLAH CC rahmet eylesin.
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı19 dk önce
    Sayın hocam Başınız sağ olsun. Allah'ın (C.C.) rahmeti üzerilerine olsun.
  • sefasefa19 dk önce
    Ahirete inanmayanın acı günü olur
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