Abdurrahman Dilipak'ın acı günü

Yazarımız Abdurrahman Dilipak'ın kayınvalidesi Fatma Turgut Ankara’da Gazi Üniversitesi Hastahanesi'nde bir süreden beri yoğun bakımda alzaymerden tedavi görmekteyken saat 20.00 sıralarında vefat etti.

Turgut'un cenazesinin Çarşamba günü ikindi namazına müteakip, Ankara'nın Ayaş ilçesinin Gökler köyünde kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Akit medya grubu olarak, merhumeye Allah’tan rahmet, yazarımız Abdurrahman Dilipak ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.