Abdurrahman Dilipak verileri açıkladı: Toplumun yüzde 40'ı aşıya kuşkuyla bakıyor

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Ocak ayındanın ortalarında başlaması planlanan aşılama işlemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Aşı konusunun bu kadar büyük gündem oluşturacağınız zannetmiyordum." diyen Dilipak, "İstatistiksel değil ama gözlemlerden ulaşılan sonuca göre yüzde 40 kadar kişi aşıya şüphe ile bakıyor. Yüzde 30 kadar bir kesim ise kararsız. Aşı olacağım diyenler de yüzde 30 civarında." ifadelerini kullandı.

'Bizi çok mu düşünüyorsunuz?'

28 Şubat döneminin baskılarına dikkat çeken Abudrrahman Dilipak, "Darbeye giden süreçte başörtülü kadınlar kamu hizmetlerinden yararlandırılmıyordu. Şimdi aynı şeyi bazı kişiler aşı olmayanlar için bunu gündeme getiriyor. Bizi çok mu düşünüyorsunuz? Siz zaten aşı olacaksınız ve antikorunuz olacak." dedi.

Maskenin yanlış kullanımına dikkat çekti

Aşı konusunda sadece Türkiye'nin değil bütün dünya ülkelerinin endişesi olduğunu söyleyen Dilipak, aşı olmaya zorlanmanın geri tepeciğini ifade etti. Maske takma konusunda da aynı baskının yapıldığını vurgulayan Dilipak, içinde bulunulan şartlarda maskenin yanlış kullanıldığını ve bu durumun daha tehlikeli olduğunu anlattı.